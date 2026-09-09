Tiểu đường nên uống nước thế nào để hỗ trợ kiểm soát đường huyết?

Uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể hoạt động bình thường mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa. Theo chuyên gia, một thói quen đơn giản có thể giúp người tiểu đường duy trì đủ nước là luôn mang theo một chai nước bên mình.

Vì sao người tiểu đường cần chú ý uống đủ nước?

Nước chiếm khoảng 55-65% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các chức năng của cơ thể. Khi bị mất nước, lượng đường trong máu có thể trở nên cô đặc hơn, khiến đường huyết tăng cao. Đồng thời, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng glucose dư thừa qua nước tiểu.

Theo chuyên gia, nếu chờ đến khi cảm thấy khát mới uống nước, cơ thể có thể đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ. Điều này có thể đi kèm với tình trạng mệt mỏi và đường huyết tăng cao.

Duy trì đủ nước cũng được cho là có lợi cho sức khỏe chuyển hóa, đồng thời có thể hỗ trợ giảm nguy cơ tăng cân, béo phì và bệnh tim. Bổ sung đủ nước còn liên quan đến khả năng tập trung, mức năng lượng và tâm trạng tốt hơn, từ đó có thể giúp mọi người duy trì chế độ ăn uống và vận động lành mạnh.

Uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể hoạt động bình thường mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa (ảnh Getty)

Mang theo chai nước để duy trì thói quen

Theo chuyên gia, mang theo một chai nước khi ở nhà, đi làm hoặc ra ngoài giúp việc uống nước luôn nằm trong tầm mắt và hạn chế tình trạng quên uống. Chai nước cũng giúp mỗi người dễ theo dõi lượng nước đã uống và lượng nước cần bổ sung trong ngày. Khi có sẵn nước bên cạnh, bạn cũng ít có khả năng tìm đến nước ngọt hoặc các loại đồ uống chứa nhiều đường.

Đồ uống nhiều đường không chỉ có thể khiến đường huyết tăng mà lượng đường bổ sung quá cao còn có thể ảnh hưởng đến cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Một số loại đồ uống thể thao hoặc đồ uống bổ sung điện giải cũng có thể chứa đường, vì vậy người tiểu đường nên kiểm tra bảng thành phần dinh dưỡng trước khi sử dụng.

Nhu cầu nước ở mỗi người không giống nhau. Một mức tham khảo là khoảng 13 cốc nước/ngày đối với nam và 9 cốc/ngày đối với nữ, nhưng nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào thời tiết, mức độ vận động, cân nặng, thuốc đang sử dụng và tình trạng sức khỏe.

4 cách khác giúp bổ sung đủ nước

Theo dõi lượng nước uống

Có thể ghi lại lượng nước uống mỗi ngày hoặc đặt lời nhắc trên điện thoại để hình thành thói quen. Việc theo dõi cũng giúp nhận biết thời điểm bản thân thường quên uống nước.

Tạo hương vị cho nước

Nếu cảm thấy nước lọc quá đơn điệu, có thể thêm một chút trái cây tươi hoặc thảo mộc. Nước lọc có thể được dùng xen kẽ với nước có ga không đường hoặc nước có hương vị không đường.

Ăn thực phẩm giàu nước

Đồ uống không phải nguồn cung cấp nước duy nhất. Thực phẩm đóng góp khoảng 20% lượng nước hằng ngày, đặc biệt là rau củ và trái cây.

Theo chuyên gia, dưa chuột, dưa hấu, xà lách và cần tây là những lựa chọn có thể bổ sung nước cho cơ thể. Những thực phẩm này đồng thời cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể.

Quan sát màu nước tiểu

Màu nước tiểu cũng có thể là một dấu hiệu đơn giản để theo dõi tình trạng đủ nước. Nước tiểu có màu nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước, trong khi màu càng sẫm có thể là dấu hiệu cần bổ sung thêm nước.

Nước uống - thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Theo chuyên gia, bổ sung đủ nước chưa nhận được nhiều sự chú ý như kiểm soát carbohydrate hay tập thể dục trong quản lý bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì đường huyết ổn định và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, giàu năng lượng hơn.

Một thói quen đơn giản như mang theo chai nước và uống đều đặn trong ngày, kết hợp theo dõi lượng nước, lựa chọn đồ uống không đường, ăn thực phẩm giàu nước và quan sát màu nước tiểu, có thể giúp người tiểu đường duy trì trạng thái đủ nước tốt hơn.