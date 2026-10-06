Uống nước rau mùi có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?

Rau mùi là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, vừa giúp tăng hương vị món ăn vừa cung cấp một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Ngoài ăn trực tiếp, nhiều người còn dùng rau mùi để ép hoặc nấu nước uống với mong muốn bổ sung dưỡng chất. Vậy nước rau mùi thực sự có những tác dụng gì, có hỗ trợ giảm cân hay không và nên sử dụng thế nào để bảo đảm an toàn?

Uống nước rau mùi có tác dụng gì?

Nước rau mùi được nhiều người sử dụng để bổ sung vào chế độ ăn, nhưng các lợi ích sức khỏe vẫn cần được nhìn nhận thận trọng vì chưa phải tác dụng nào cũng được chứng minh rõ ràng trên người. Một số nghiên cứu cho thấy rau mùi có tiềm năng hỗ trợ lợi tiểu, điều hòa cholesterol và đường huyết, cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu. Các hợp chất chống oxy hóa trong rau mùi cũng có thể góp phần bảo vệ da. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khẳng định nước rau mùi giúp giảm cân, trị mụn hay điều trị rong kinh.

Rau mùi không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Uống nước rau mùi có thực sự giúp giảm cân?

Nước rau mùi có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi được sử dụng trong chế độ ăn hợp lý, nhất là khi thay thế đồ uống nhiều đường nhờ hàm lượng calo thấp. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước rau mùi có thể đốt cháy chất béo, ngăn tích tụ mỡ hay tạo cảm giác no kéo dài. Vì vậy, đây chỉ nên là một phần của chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và vận động thường xuyên, không phải giải pháp giảm cân riêng biệt.

Cách sử dụng nước rau mùi tốt cho sức khỏe nhất là gì?

Để sử dụng nước rau mùi an toàn, cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến đến lượng dùng. Nên chọn rau tươi, sạch, không dập úng, rửa kỹ dưới vòi nước trước khi ép hoặc xay. Có thể thêm chanh để tăng hương vị nhưng nên hạn chế đường, mật ong. Nước rau mùi chỉ nên dùng như một phần của chế độ ăn đa dạng, không thay thế nước lọc, bữa ăn hay thuốc điều trị; cũng chưa có bằng chứng cho thấy uống vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn mang lại hiệu quả đặc biệt trong giảm cân hay kiểm soát đường huyết. Người có bệnh nền, đang dùng thuốc hoặc có tiền sử dị ứng với rau mùi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.