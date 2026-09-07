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Cây thuốc giá rẻ vừa làm gia vị, vừa bổ dưỡng từ trong ra ngoài

Thứ Hai, 05:45, 07/09/2026
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VOV.VN - Rau mùi là một vị thuốc tự nhiên sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. Vậy rau mùi có lợi ích gì cho sức khoẻ?

Giúp giảm bớt lo âu

Một số bằng chứng cho thấy rau mùi có thể giúp giảm các triệu chứng lo âu hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy rau mùi có tác dụng tương tự như Valium (diazepam). Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để hiểu rõ hơn tiềm năng của rau mùi trong điều trị chứng lo âu.

Nguồn chất chống oxy hóa, có tính kháng khuẩn

Nghiên cứu cho thấy rau mùi rất giàu chất chống oxy hóa.Các hợp chất này có thể làm chậm hoặc ngăn chặn một số loại tổn thương tế bào. Rau mùi cũng có đặc tính kháng khuẩn. Trong một nghiên cứu năm 2022, các nhà nghiên cứu đã làm nhiễm khuẩn các bó rau mùi với vi khuẩn Salmonella, E. coli và L. monocytogenes. Họ ngâm chúng trong các loại nước khác nhau. Các nhà nghiên cứu ghi nhận số lượng vi trùng trong nước giảm khi các bó rau mùi không bị nhiễm bẩn được ngâm trong cùng một nguồn nước với các bó rau mùi bị nhiễm bẩn.

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Rau mùi là một vị thuốc tự nhiên sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. (Ảnh: VietNamNet)

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Rau mùi có thể giúp cơ thể bạn sử dụng glucose (đường) hiệu quả hơn. Rau mùi đã được chứng minh là làm tăng độ nhạy cảm của insulin và giúp hạ đường huyết ở động vật. Insulin là một loại hormone giúp vận chuyển glucose vào tế bào. Người mắc bệnh tiểu đường thường bị kháng insulin, điều này khiến glucose tích tụ trong máu và làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để củng cố những kết quả này.

Giúp kiểm soát cân nặng

Rau mùi là một nguyên liệu thơm ngon bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn nếu bạn thích hương vị của nó và muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Bạn có thể dùng rau mùi để tăng hương vị mà không vượt quá lượng calo cần thiết.

Nguồn cung cấp vitamin thiết yếu

Rau mùi không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn mang lại màu sắc và hương vị cho món ăn của bạn. Một phần tư cốc lá rau mùi tươi – có kích thước bằng quả bóng golf - cung cấp 16% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày. Rau mùi cũng cung cấp 2-5% lượng vitamin A và C được khuyến nghị hàng ngày. Các loại vitamin này rất cần thiết cho chức năng miễn dịch.

Giúp làm giảm viêm

Rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó polyphenol đặc biệt quan trọng. Polyphenol là chất chống oxy hóa có thể làm giảm viêm. Chúng cũng có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, vốn có thể góp phần gây lão hóa sớm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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