Uống trà nụ vối mỗi ngày, cơ thể nhận được lợi ích gì?

Uống trà nụ vối có tác dụng gì?

Sử dụng nụ vối khô để pha trà không chỉ giúp giải khát mà còn được quan tâm nhờ một số lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe, đặc biệt là khả năng hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Theo thông tin được công bố về các nghiên cứu phối hợp giữa Viện Dinh dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản, nụ vối khô đã được khảo sát trong hơn 6 năm, từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đến nghiên cứu trên động vật mắc bệnh đái tháo đường. Kết quả cho thấy nguyên liệu này có một số tác động tích cực như:

Hỗ trợ ổn định đường huyết: Các hợp chất trong nụ vối có tiềm năng góp phần kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt là hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Sử dụng nụ vối khô để pha trà không chỉ giúp giải khát mà còn được quan tâm nhờ một số lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe

Cải thiện mỡ máu: Nụ vối được ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và triglyceride, đồng thời góp phần cải thiện nồng độ cholesterol tốt (HDL), từ đó có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chống oxy hóa: Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa trong nụ vối có thể giúp bảo vệ tế bào beta của đảo tụy trước những tổn thương do stress oxy hóa.

Hỗ trợ hạn chế biến chứng: Một số kết quả nghiên cứu cho thấy nụ vối có tiềm năng góp phần giảm nguy cơ đục thủy tinh thể liên quan đến bệnh đái tháo đường.

Một số nghiên cứu cho thấy nụ vối có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện chỉ số HbA1c, mỡ máu và một số chỉ số liên quan đến chức năng thận ở người mắc đái tháo đường type 2. Nhờ đó, trà nụ vối được quan tâm như một thức uống có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nụ vối không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hay phòng ngừa hoàn toàn biến chứng tiểu đường. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ, theo dõi đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Uống trà nụ vối có tốt không?

Nụ vối chứa tannin, vitamin, khoáng chất, tinh dầu và các hợp chất sinh học có hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa. Nguyên liệu này còn được quan tâm nhờ tiềm năng hỗ trợ cải thiện mỡ máu. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng khoảng 15-20g nụ vối khô hãm với nước nóng hoặc đun lấy nước uống. Tuy nhiên, đây không phải liều lượng điều trị được khuyến cáo rộng rãi và trà nụ vối không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Khi sử dụng, nên uống với lượng vừa phải, tránh pha quá đặc hoặc uống lúc đói vì có thể gây khó chịu đường tiêu hóa. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.