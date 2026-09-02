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Uống trà xanh đừng ăn cùng 4 thực phẩm này, dễ ảnh hưởng hấp thu sắt

Thứ Tư, 09:27, 02/09/2026
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VOV.VN - Trà xanh giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, nhưng có thể làm giảm hấp thu sắt nếu uống cùng bữa ăn, đặc biệt với thực phẩm giàu sắt. Vì vậy, nên uống trà cách bữa ăn một khoảng thời gian, nhất là người có nguy cơ thiếu sắt.

Thịt đỏ

Thịt bò, thịt lợn và thịt cừu cung cấp protein cùng sắt heme - dạng sắt thường được cơ thể hấp thu tốt hơn sắt non-heme từ thực vật. Polyphenol trong trà xanh có thể cản trở hấp thu sắt, nhưng ảnh hưởng này rõ hơn với sắt non-heme; sắt heme trong thịt thường ít bị tác động hơn.

Dù vậy, không nên uống trà xanh ngay trong bữa ăn hoặc vừa ăn xong. Nước lọc là lựa chọn phù hợp hơn trong bữa ăn, còn trà có thể dùng vào thời điểm khác để hạn chế ảnh hưởng đến hấp thu sắt.

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Gan và nội tạng động vật

Gan bò, gan lợn và một số loại nội tạng chứa nhiều sắt, vitamin B12 cùng các dưỡng chất khác. Tuy nhiên, tanin và polyphenol trong trà xanh có thể làm giảm lượng sắt được cơ thể hấp thu nếu dùng đồng thời.

Do đó, khi bữa ăn có gan hoặc nội tạng, nên ưu tiên nước lọc và tránh uống trà ngay sau khi ăn. Có thể thưởng thức trà vào thời điểm cách xa bữa ăn để cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

uong tra xanh dung an cung 4 thuc pham nay, de anh huong hap thu sat hinh anh 2

Nhuyễn thể có vỏ giàu sắt như nghêu, sò, hàu

Nghêu, sò, hàu và một số loại nhuyễn thể có vỏ là nguồn cung cấp sắt đáng kể. Nếu dùng trà xanh cùng bữa ăn, polyphenol trong trà có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt, khiến cơ thể khó tận dụng tối đa lượng sắt từ thực phẩm.

Tuy nhiên, không cần kiêng hoàn toàn hai nhóm thực phẩm này trong cùng một ngày. Chỉ nên tránh uống trà sát bữa ăn hải sản, thay bằng nước lọc và chuyển trà sang thời điểm khác.

Rau lá xanh đậm, đậu và hạt

Rau bina, đậu lăng, đậu nành, mè và rau lá xanh đậm giàu sắt non-heme nhưng khó hấp thu hơn sắt heme. Uống trà xanh cùng bữa có thể làm giảm hấp thu sắt, nhất là ở người ăn chay hoặc có nguy cơ thiếu sắt. Nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với vitamin C và uống trà cách xa bữa ăn. Người đang bổ sung sắt cần dùng thuốc với nước lọc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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