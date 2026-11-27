Vắt chanh vào phở bò mang lại lợi ích gì?

Vitamin C hỗ trợ hấp thu sắt

Không phải toàn bộ lượng sắt từ thực phẩm đều được cơ thể hấp thu. Vitamin C giúp chuyển sắt từ dạng ferric (Fe3+) sang ferrous (Fe2+), đồng thời duy trì khả năng hòa tan, tạo điều kiện để ruột hấp thu tốt hơn. Vì vậy, kết hợp chanh hoặc thực phẩm giàu vitamin C với nguồn cung cấp sắt có thể giúp cơ thể tận dụng khoáng chất này hiệu quả hơn.

Vitamin C tác động khác nhau đến khả năng hấp thu 2 loại sắt

Mức độ hỗ trợ hấp thu sắt của vitamin C tùy thuộc vào từng loại thực phẩm. Sắt heme có trong thịt bò và các thực phẩm động vật, vốn dễ hấp thu hơn. Trong khi đó, sắt non-heme chủ yếu có trong rau xanh, các loại hạt và khó hấp thu hơn. Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt non-heme. Vì vậy, vắt chanh vào phở bò vẫn bổ sung vitamin C, nhưng lợi ích đối với hấp thu sắt không rõ rệt bằng khi kết hợp với thực phẩm giàu sắt từ thực vật. Điều này cũng cho thấy không nên kỳ vọng chỉ thêm chanh vào món ăn là có thể khắc phục tình trạng thiếu sắt, cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng.

Vắt chanh vào phở bò không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt nhờ vitamin C

Cách kết hợp thực phẩm giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn

Nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với nguồn vitamin C như cam, quýt, cà chua, bông cải xanh, dâu tây hoặc ớt chuông để hỗ trợ hấp thu sắt, đặc biệt là sắt từ thực vật. Chẳng hạn, có thể thêm chanh vào salad rau chân vịt hoặc ăn kèm trái cây giàu vitamin C. Ngược lại, polyphenol trong trà và cà phê có thể cản trở hấp thu sắt, vì vậy nên uống cách bữa ăn khoảng 1-2 giờ, nhất là với người có nguy cơ thiếu sắt.

Ăn phở bò thế nào để cân bằng dinh dưỡng?

Nước dùng phở có thể chứa nhiều natri do được nêm muối, nước mắm và gia vị. Ăn quá mặn kéo dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, ảnh hưởng tim mạch và thận. Vì vậy, nên hạn chế thêm gia vị mặn và không nhất thiết uống hết nước dùng. Bên cạnh đó, ăn kèm rau xanh, giá đỗ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Cần rửa sạch rau sống trước khi ăn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.