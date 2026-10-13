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Vì sao củ cải đường được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng?

Thứ Ba, 15:09, 13/10/2026
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VOV.VN - Củ cải đường giàu nitrat tự nhiên, folate, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện sức bền khi vận động. Tuy nhiên, thực phẩm này không thể thay thế các phương pháp điều trị bệnh.

 

Hỗ trợ cải thiện sức bền khi vận động

Củ cải đường chứa nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp giãn mạch và hỗ trợ lưu thông máu. Nhờ đó, cơ bắp có thể sử dụng oxy hiệu quả hơn khi vận động. Tuy nhiên, hiệu quả tùy thuộc thể trạng và cường độ tập luyện; nước ép củ cải đường không thể thay thế nước lọc trong việc bù nước.

Củ cải đường có lợi cho người tăng huyết áp

Củ cải đường chứa nitrat tự nhiên, có thể giúp giãn mạch và hỗ trợ giảm huyết áp ở một số người. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp không nên dùng thực phẩm này thay thuốc mà cần tuân thủ điều trị, vận động hợp lý và hạn chế muối. Nếu muốn uống nước ép củ cải đường với lượng lớn thường xuyên, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

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Củ cải đường giàu nitrat tự nhiên, folate, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bổ sung folate, kali và chất xơ

Củ cải đường cung cấp folate (vitamin B9) hỗ trợ tạo hồng cầu, kali giúp duy trì hoạt động của cơ và hệ thần kinh, còn chất xơ thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, nước ép đã bỏ bã thường chứa ít chất xơ hơn củ nguyên củ. Củ cải đường cũng không có tác dụng “thải độc”; gan và thận mới đảm nhiệm vai trò chuyển hóa, đào thải chất cặn bã. Vì vậy, nên bổ sung thực phẩm này trong chế độ ăn đa dạng, cân bằng.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gan

Củ cải đường chứa betalain và các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm viêm. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy các hợp chất này có thể có lợi cho gan, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định nước ép củ cải đường giúp thải độc hay phòng, điều trị bệnh gan. Để bảo vệ gan, nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng và tuân thủ hướng dẫn điều trị nếu mắc bệnh gan.

Góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch

Củ cải đường chứa chất chống oxy hóa và nitrat tự nhiên, có thể hỗ trợ chức năng mạch máu. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy nước ép củ cải đường giúp giảm cholesterol xấu (LDL) đáng kể. Để kiểm soát cholesterol, cần kết hợp ăn uống hợp lý, vận động, duy trì cân nặng và dùng thuốc theo chỉ định. Nên ưu tiên ăn cả củ để bổ sung chất xơ, hạn chế thêm đường, muối và dầu mỡ. Người mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên với lượng lớn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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