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Vì sao da cổ ngày càng sạm đen? Những nguyên nhân ít người ngờ tới

Thứ Năm, 11:27, 06/08/2026
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VOV.VN - Da cổ sạm màu là tình trạng phổ biến, có thể xuất phát từ thói quen chăm sóc da, ánh nắng, mồ hôi hoặc một số vấn đề sức khỏe. Xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn cách cải thiện phù hợp và an toàn.

Nguyên nhân vùng da cổ bị sạm đen do sinh lý

Do tiết nhiều mồ hôi

Vào thời tiết nóng, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh khiến vùng cổ thường xuyên ẩm ướt. Mồ hôi kết hợp với bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết có thể khiến da trở nên xỉn màu nếu không được làm sạch đúng cách.

Do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Vùng cổ thường bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng. Tia cực tím (UV) kích thích quá trình sản xuất melanin, khiến da tăng sắc tố và dễ xuất hiện tình trạng sạm, nám, đồng thời thúc đẩy quá trình lão hóa.

Do thiếu độ ẩm

So với da mặt, vùng da cổ có đặc điểm cấu trúc và khả năng tiết dầu khác biệt, trong khi nhiều người lại ít chú ý dưỡng ẩm cho khu vực này. Khi hàng rào bảo vệ da suy yếu do thiếu ẩm, da dễ khô ráp, xỉn màu và trở nên kém mịn màng.

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Da cổ sạm màu là tình trạng phổ biến, có thể xuất phát từ thói quen chăm sóc da, ánh nắng, mồ hôi...

Nguyên nhân vùng da cổ bị sạm đen do bệnh lý

Không phải trường hợp da cổ sẫm màu nào cũng chỉ liên quan đến vấn đề thẩm mỹ. Nếu vùng da cổ xuất hiện các mảng sẫm màu rõ rệt, kéo dài hoặc ngày càng đậm, cần lưu ý khả năng liên quan đến một số bệnh lý.

Buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có thể liên quan đến tình trạng kháng insulin và tăng insulin trong máu. Một trong những biểu hiện có thể gặp là các vùng da sẫm màu, dày và hơi nhám, thường xuất hiện ở sau gáy, nách hoặc bẹn.

Tiểu đường

Các mảng da nâu sẫm, dày hơn bình thường ở vùng gáy có thể là biểu hiện của tình trạng gai đen, vốn thường liên quan đến kháng insulin. Đây có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra đường huyết, đặc biệt khi đi kèm các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tiểu đường.

Suy giáp

Một số rối loạn nội tiết, trong đó có suy giáp, có thể đi kèm thay đổi về da và sắc tố. Tuy nhiên, da cổ sẫm màu không phải dấu hiệu đặc hiệu của suy giáp. Nếu đồng thời xuất hiện mệt mỏi, tăng cân, sợ lạnh, da khô hoặc các triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Rối loạn sắc tố

Một số rối loạn tăng sắc tố có thể khiến da xuất hiện các vùng sẫm màu, thường rõ hơn tại những khu vực tiếp xúc nhiều với ánh nắng như mặt, cổ hoặc các vùng da có nếp gấp.

Kích ứng với nước hoa và mỹ phẩm

Một số thành phần trong nước hoa, mỹ phẩm có thể gây kích ứng, viêm da và dẫn đến tăng sắc tố sau viêm, khiến vùng cổ sẫm màu. Nếu da thay đổi sau khi dùng sản phẩm mới, nên ngừng sử dụng và theo dõi phản ứng.

Cải thiện vùng da cổ bị sạm đen tại nhà

Trước khi cải thiện da cổ sạm màu, cần xác định nguyên nhân. Với trường hợp do nắng, khô da hoặc chăm sóc chưa phù hợp, nên dưỡng ẩm, chống nắng, làm sạch nhẹ nhàng và tránh chà xát, tẩy tế bào chết quá mức. Không nên tự ý dùng chanh, baking soda hay lạm dụng nguyên liệu tự nhiên vì có thể gây kích ứng, tăng sắc tố. Nếu da sạm kéo dài, xuất hiện đột ngột, dày hoặc sần bất thường, nên khám da liễu để tìm nguyên nhân và xử lý phù hợp.

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Thấy da có 6 dấu hiệu này, nên đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt

VOV.VN - Làn da không chỉ đơn thuần là lớp màng bọc bảo vệ bên ngoài, mà nó còn được ví như một "chiếc gương" phản chiếu chính xác tình trạng sức khỏe của bạn. Dưới đây là những dấu hiệu bất thường trên da có thể cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng mà bạn tuyệt đối không được lờ đi dưới đây.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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