Vì sao khí H2S trong hầm biogas có thể khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vài giây?

Khí hydro sulfide (H2S) nguy hiểm như thế nào?

Liên quan đến vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn. Trong đó 5 người tử vong, 8 nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết nhiều người vẫn lầm tưởng các vụ ngạt trong hầm biogas hay giếng sâu chủ yếu do khí metan (CH4). Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân gây tử vong nhanh chóng trong những tai nạn này thường là khí hydro sulfide (H2S).

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Đây là loại khí cực độc, có cơ chế gây ngộ độc tương tự xyanua, ức chế hô hấp tế bào rất nhanh, khiến các cơ quan trong cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy dù nạn nhân vẫn hít thở. Hệ thần kinh trung ương và tim mạch là những cơ quan bị tổn thương đầu tiên.

"Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này nhanh chóng làm tê liệt dây thần kinh khứu giác, khiến người hít phải không còn ngửi thấy mùi và mất khả năng nhận biết nguy hiểm", bác sĩ Nguyên cho biết.

Theo vị chuyên gia, ngộ độc H2S liều cao trong không gian kín còn được gọi là "hội chứng búa tạ ở lò mổ". Người bước vào khu vực có nồng độ khí cao có thể bất tỉnh gần như ngay lập tức, tim và hệ thần kinh ngừng hoạt động, khiến tỷ lệ tử vong tại hiện trường rất lớn.

Khí H2S cũng được hấp thu rất nhanh qua đường hô hấp, đồng thời gây kích ứng mạnh niêm mạc mắt và đường hô hấp.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh các vụ tai nạn tương tự vẫn xảy ra hàng năm tại Việt Nam khi người dân xuống giếng, bể chứa nước thải, hầm biogas, cống, bể phân, bể rác hoặc hầm chứa cá trên tàu mà không có biện pháp bảo hộ, dù ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo.

Cách nhận biết và phòng ngừa ngộ độc khí H2S

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc khuyến cáo người dân cần nghĩ đến ngộ độc H2S khi nạn nhân bất tỉnh rất nhanh sau khi bước vào các không gian kín như hầm biogas, bể chứa, giếng, cống, hầm cá hoặc các khoang kín.

Một số dấu hiệu gợi ý gồm mắt đỏ, kích ứng kết mạc, nồng độ lactate trong máu tăng cao. Đặc biệt, các vật dụng bằng kim loại như bạc, đồng, sắt trên người nạn nhân có thể bị xỉn màu hoặc chuyển đen xám do phản ứng với H2S.

"Khi phát hiện người bị ngạt khí trong không gian kín, tuyệt đối không lao xuống cứu theo phản xạ nếu không có mặt nạ phòng độc kèm bình dưỡng khí. Đây là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn trở thành thảm kịch với nhiều nạn nhân liên tiếp", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Thay vào đó, người dân cần nhanh chóng thông gió khu vực bằng quạt hoặc bơm khí sạch để đẩy khí độc ra ngoài. Nếu buộc phải tiếp cận hiện trường, người cứu hộ phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ chuyên dụng hoặc được buộc dây an toàn và có lực lượng phía trên sẵn sàng kéo lên ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Về lâu dài, các chuyên gia khuyến cáo không tự ý xuống làm việc trong những không gian kín, thiếu thông khí như bể chứa, hầm, giếng hay cống rãnh nếu chưa được thông gió, kiểm tra nồng độ khí độc và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ phù hợp.