Tóc bạc sớm do đâu?

Yếu tố di truyền và tiền sử gia đình

Di truyền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời điểm tóc bắt đầu bạc. Nếu bố mẹ hoặc ông bà có tiền sử bạc tóc sớm, thế hệ sau cũng có khả năng gặp tình trạng tương tự do ảnh hưởng của các yếu tố gene.

Trong trường hợp này, tóc bạc sớm có thể là đặc điểm sinh học được di truyền, không nhất thiết phản ánh bệnh lý hay tác động tiêu cực từ môi trường sống.

Thiếu hụt dinh dưỡng và một số vấn đề sức khỏe

Chế độ ăn thiếu vitamin B12, sắt và một số vi chất khác có thể liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp. Ngoài ra, rối loạn tuyến giáp, bệnh tự miễn và một số hội chứng di truyền cũng có thể liên quan đến hiện tượng này. Việc phát hiện các bệnh lý đi kèm giúp chăm sóc tóc và bảo vệ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Tóc bạc sớm có thể liên quan đến di truyền, stress, chế độ dinh dưỡng và một số vấn đề sức khỏe

Mối liên hệ với căng thẳng và hút thuốc

Áp lực kéo dài cùng những thói quen không có lợi cho sức khỏe cũng được xem là các yếu tố liên quan đến tóc bạc sớm. Trong đó, căng thẳng kéo dài và hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào sắc tố trong nang tóc.

Một cơ chế đang được nghiên cứu là stress oxy hóa có thể gây tổn thương các tế bào sản xuất melanin, khiến quá trình tạo sắc tố tóc bị ảnh hưởng. Bên cạnh nguy cơ liên quan đến tóc bạc sớm, hút thuốc lá còn là yếu tố nguy cơ đã được xác định đối với nhiều bệnh tim mạch, trong đó có bệnh động mạch vành.

Tóc bạc sớm có đen trở lại không?

Khả năng phục hồi màu tóc phụ thuộc vào nguyên nhân gây bạc sớm. Nếu do di truyền hoặc lão hóa tự nhiên, hiện chưa có phương pháp được chứng minh giúp tóc trở lại màu ban đầu. Trường hợp liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng hoặc bệnh lý có thể điều trị, việc bổ sung dưỡng chất và kiểm soát bệnh nền có thể giúp cải thiện tình trạng tóc, nhưng không đảm bảo phục hồi màu sắc. Nếu tóc bạc sớm kèm mệt mỏi kéo dài, rụng tóc bất thường, thay đổi cân nặng không rõ nguyên nhân hoặc dấu hiệu rối loạn nội tiết, nên thăm khám để xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Cách chăm sóc tóc bạc sớm

Để chăm sóc tóc bạc sớm, nên ưu tiên các sản phẩm làm sạch, dưỡng tóc dịu nhẹ và hạn chế sử dụng máy sấy, máy uốn ở nhiệt độ cao để tránh khô xơ, hư tổn. Nếu nhuộm tóc để che màu bạc, cần đọc kỹ thành phần và hướng dẫn sử dụng, đặc biệt lưu ý PPD - chất có thể gây viêm da tiếp xúc dị ứng với biểu hiện ngứa, đỏ, sưng hoặc nổi mụn nước. Nên thử nghiệm cảnh báo dị ứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thường trước khi nhuộm 48 giờ; ngừng sử dụng nếu xuất hiện kích ứng. Thuốc nhuộm có nguồn gốc tự nhiên cũng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn an toàn.