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Vị thuốc bình dân tốt đủ đường cho sức khoẻ, ai cũng nên có sẵn trong nhà

Thứ Bảy, 05:45, 17/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ là một gia vị quen thuộc tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn, trần bì còn mang lại hàng loạt lợi ích vượt trội đối với sức khỏe nhờ sự kết hợp giữa y học cổ truyền và khoa học hiện đại.

 

Trần bì là gì?

Trần bì là một loại dược liệu được chế biến từ vỏ cam quýt, được sử dụng trong y học truyền thống, dân gian với nhiều tác dụng hữu ích. Vỏ trần bì có nhiều đặc điểm nhận dạng, vỏ có dạng được cuốn lại hoặc quăn. Có mặt ngoài màu nâu nhạt hoặc vàng nâu, bề mặt có nhiều vết chấm sẫm hoặc vết lõm xuống.

Mặt trong trần bì thường có màu trắng ngà hoặc hồng nhạt. Mùi vị vỏ hơi cay, đắng, giòn và có mùi hương thơm, có tính ấm. Dưới đây là tổng hợp chi tiết những tác dụng sức khỏe tuyệt vời của trần bì mà bạn không nên bỏ qua.

Cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi và chướng bụng

Theo Đông y, trần bì có vị đắng, cay, tính ấm, đi vào hai kinh tỳ và phế, có tác dụng lý khí, kiện tỳ. Tinh dầu trần bì giúp kích thích niêm mạc dạ dày tiết dịch vị nhẹ nhàng, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giải quyết triệt để các triệu chứng ăn không tiêu, đầy hơi, ợ hơi, chướng bụng và buồn nôn.

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Trần bì là một loại dược liệu được chế biến từ vỏ cam quýt, được sử dụng trong y học truyền thống với nhiều tác dụng hữu ích. (Ảnh: VTC News)

Long đờm, giảm ho và bảo vệ hệ hô hấp

Đây là một trong những công dụng nổi tiếng nhất của trần bì. Hoạt chất Limonene và các thành phần tinh dầu trong vỏ quýt khô có khả năng làm loãng đờm, kích thích xuất tiết đường hô hấp để dễ dàng tống đờm ra ngoài. Ngoài ra, trần bì còn hỗ trợ làm giãn cơ trơn phế quản, giúp giảm các cơn ho dai dẳng, ho có đờm, ho do viêm phế quản mãn tính hoặc do thay đổi thời tiết.

Kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch

Các Flavonoid tự nhiên như Hesperidin và Nobiletin trong trần bì có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa cực mạnh. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ tổn thương tế bào và ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đó, việc sử dụng trần bì thường xuyên giúp củng cố lá chắn miễn dịch tự nhiên.

Hỗ trợ hạ lipid máu và bảo vệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng hợp chất Polymethoxylated Flavones (PMFs) – đặc biệt là Nobiletin và Tangeretin có trong vỏ quýt khô có khả năng hỗ trợ làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Điều này góp phần ngăn ngừa sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.

Giảm căng thẳng, giúp tinh thần thư thái

Mùi thơm dịu nhẹ, thanh mát đặc trưng lan tỏa từ lượng tinh dầu dồi dào trong trần bì, đặc biệt là thành phần Limonene và Linalool có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương thông qua liệu pháp hương thơm (Aromatherapy), giúp kích thích não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh thư thái, nhanh chóng giải tỏa áp lực, xua tan cảm giác mệt mỏi và lo âu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tuy trần bì có nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng việc sử dụng dược liệu này nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế để đảm bảo hiệu quả của trần bì và an toàn cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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