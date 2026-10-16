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4 món ăn sáng có thể hại gan hơn bia rượu, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

Thứ Sáu, 14:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Ít ai biết rằng chính những thói quen ăn sáng quen thuộc hàng ngày lại có thể tích tụ độc tố, gây tổn thương tế bào gan âm thầm và dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ gan thậm chí là ung thư gan còn nhanh hơn cả đồ uống có cồn.

Các món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ

Món ăn đầu tiên cực kỳ nguy hiểm cho gan chính là các món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ, đặc biệt là các món chiên đi chiên lại nhiều lần. Quá trình đun nóng dầu ăn ở nhiệt độ cao liên tục sẽ sản sinh ra hàng loạt hợp chất độc hại như Acrolein, Peroxide và chất béo chuyển hóa (trans-fat).

Khi bạn tiêu thụ những món này vào buổi sáng, các chất béo biến tính sẽ đi vào máu, buộc tế bào gan phải gồng mình lọc bỏ độc tố, lâu dần gây tích tụ mỡ dư thừa và dẫn đến viêm gan mạn tính.

4 mon an sang co the hai gan hon bia ruou, nhieu nguoi van an moi ngay hinh anh 1
Nên kiêng ăn gì vào buổi sáng. 

Các loại thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội hay pate đóng hộp. Tuy vô cùng tiện lợi cho bữa sáng bận rộn, các thực phẩm này lại chứa lượng lớn muối (Natri), chất béo bão hòa và đặc biệt là chất bảo quản Nitrite. Khi đi vào đường tiêu hóa, Nitrite kết hợp với amine trong thịt tạo thành Nitrosamine – một hợp chất độc hại tích tụ lâu ngày tại gan, kết hợp với lượng muối cao làm rối loạn áp suất thẩm thấu và đẩy nhanh quá trình xơ hóa tế bào gan.

Thực phẩm chứa quá nhiều đường tinh luyện

Thường xuyên sử dụng các loại đồ ăn sáng chứa quá nhiều đường tinh luyện như bánh ngọt, donut hay sinh tố, nước ép thêm nhiều sữa đặc cũng có nhiều tác hại xấu cho gan.

Khác với đường Glucose được toàn bộ các tế bào trong cơ thể tiêu thụ làm năng lượng, đường Fructose có trong thực phẩm ngọt chỉ có thể chuyển hóa duy nhất tại lá gan. Việc nạp một lượng lớn Fructose vào buổi sáng sẽ khiến gan bị quá tải, buộc nó phải chuyển hóa lượng đường dư thừa này thành mỡ dạng Triglycerides, trực tiếp gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Ngũ cốc công nghiệp

Nhiều người lựa chọn ngũ cốc đóng gói hoặc bánh ngọt kèm cà phê sữa cho bữa sáng vì nghĩ chúng nhanh gọn và hiện đại. Tuy nhiên, lượng đường Fructose nhân tạo trong các sản phẩm này lại là mối đe dọa cực lớn với gan. Khi lượng đường nạp vào quá lớn vào buổi sáng, gan sẽ chuyển hóa đường dư thừa thành mỡ tích tụ trong các tế bào gan. Về lâu dài, quá trình này gây viêm gan, xơ gan không kém gì việc uống rượu bia liên tục.

Để bảo vệ lá gan luôn khỏe mạnh, bạn nên thay thế bằng một bữa sáng lành mạch và giàu dưỡng chất. Lựa chọn lý tưởng nhất cho bữa sáng là trứng luộc giàu Choline hỗ trợ giải độc gan, yến mạch nguyên cám giúp hạ mỡ máu, hoặc bánh mì nguyên cám ăn kèm bơ tươi và ức gà. Đừng quên bắt đầu ngày mới bằng 1 ly nước ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa, thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp gan đào thải chất thải hiệu quả nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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