Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

Thứ Năm, 05:45, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây bồ công anh không chỉ là một loài cây dại quen thuộc mà còn là "kho báu" dinh dưỡng trong y học cổ truyền và hiện đại. Từ rễ, lá đến hoa, mỗi bộ phận của loài cây này đều mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Theo các nghiên cứu, bồ công anh chứa nhiều loại chất chống oxy hóa khác nhau trong rễ, lá và hoa. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn chống lại các gốc tự do - những phân tử gây hại có thể làm tổn thương tế bào và khiến bạn lão hóa nhanh hơn.

Giảm viêm

Viêm mãn tính trong cơ thể đóng vai trò trong rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư và bệnh tim mạch. Một cách để giữ gìn sức khỏe là ăn những thực phẩm chống viêm. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra rằng các hợp chất trong loại cây bồ công anh có thể làm giảm viêm.

Cây bồ công anh không chỉ là một loài cây dại quen thuộc mà còn là "kho báu" dinh dưỡng trong y học cổ truyền và hiện đại. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát lượng đường trong máu

Bồ công anh đã được sử dụng trên toàn thế giới như một phương pháp tự nhiên để kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục điều tra mối liên hệ này, nhưng các nghiên cứu trên động vật cho thấy các hợp chất trong bồ công anh có thể giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Tốt cho xương

Bồ công anh rất giàu canxi, tốt cho sự tăng trưởng và sức mạnh của xương. Bồ công anh cũng chứa nhiều các chất chống oxy hóa như vitamin C và luteolin có khả năng bảo vệ xương khỏi các gốc tự do độc hại có thể gây suy yếu xương nói chung, giảm mật độ xương và lão hóa sớm.

Giảm cholesterol

Giảm cholesterol là một bước quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ ​​rễ và lá bồ công anh có thể làm giảm mức cholesterol một cách tự nhiên.

Tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp

Do hàm lượng kali cao, bồ công anh có tác dụng lợi tiểu, điều trị tình trạng giữ nước. Mặc dù tác dụng lợi tiểu không mạnh bằng thuốc kê đơn, nhưng loài cây này vẫn có thể hữu ích khi cần một chất lợi tiểu nhẹ. Ngoài ta, do có tác dụng lợi tiểu, bồ công anh cũng có thể hỗ trợ điều trị huyết áp cao ở một số người.

Điều trị các bệnh về da

Thân và lá bồ công anh chứa nhựa màu trắng như sữa và có vị đắng, có tính kiềm cao và công dụng sát khuẩn, diệt côn trùng, nấm... nên rất hữu hiệu trong điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ, eczema, ngứa do nấm...

Cải thiện chức năng gan

Bồ công anh có thể giúp cải thiện các chức năng của gan thong qua việc kích thích gan một cách tự nhiên và thúc đẩy tiêu hóa. Các hoạt chất trong bồ công anh loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp tái cân bằng điện giải và tái lập các hydrat.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Bồ công anh cũng được chứng minh là có thể kích thích sự thèm ăn, tốt cho hệ tiêu hóa. Các inulin và chất nhầy trong bồ công anh có tác dụng làm dịu đường tiêu hóa và các chất chống oxy hóa của nó giúp cho hấp thu các độc tố từ thực phẩm và kích thích sự tăng trưởng các vi khuẩn ruột có ích đồng thời ức chế và ngăn cản vi khuẩn đường ruột có hại.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: bồ công anh cây bồ công anh lợi ích của cây bồ công anh cây bồ công anh dùng để làm gì bồ công anh chữa gan
Tin liên quan

Công dụng bất ngờ của dây tơ hồng vàng đối với sức khỏe nam giới

VOV.VN - Dây tơ hồng vàng (còn gọi là tơ vàng, thỏ ty tử…) là loài dây leo ký sinh có màu vàng đặc trưng, được y học cổ truyền sử dụng với công dụng bổ thận, tráng dương và hỗ trợ sinh lý. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, dược liệu này còn được nghiên cứu về giá trị đối với sức khỏe.

VOV.VN - Dây tơ hồng vàng (còn gọi là tơ vàng, thỏ ty tử…) là loài dây leo ký sinh có màu vàng đặc trưng, được y học cổ truyền sử dụng với công dụng bổ thận, tráng dương và hỗ trợ sinh lý. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, dược liệu này còn được nghiên cứu về giá trị đối với sức khỏe.

VOV.VN - Gạo lứt đỏ là ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, giữ lại lớp cám và mầm gạo nên chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng. Nhờ vậy, loại gạo này ngày càng được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh.

VOV.VN - Gạo lứt đỏ là ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, giữ lại lớp cám và mầm gạo nên chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng. Nhờ vậy, loại gạo này ngày càng được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh.

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

