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Vị thuốc quý ai nhìn vào cũng sợ, ăn vào lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Thứ Tư, 05:45, 08/07/2026
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VOV.VN -Tóc tiên là một loại rong tự nhiên sở hữu những sợi nhỏ, đen thướt tha như làn tóc. Không chỉ là nguyên liệu độc đáo tạo nên hương vị thanh mát cho các món chè, món súp hay món gỏi, tóc tiên còn được ví như một vị thuốc quý cho sức khỏe.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Vào những ngày hè oi bức hoặc khi cơ thể bị nóng trong, rong tóc tiên chính là giải pháp giải nhiệt hoàn hảo. Với tính hàn tự nhiên, loại rong này giúp làm mát gan, hỗ trợ đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể ra ngoài qua đường bài tiết, từ đó làm giảm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy hay nhiệt miệng.

Hỗ trợ chức năng tuyến giáp 

Tuyến giáp cần I-ốt để sản sinh ra các hormone điều hòa quá trình chuyển hóa, năng lượng và tăng trưởng của cơ thể. Rong tóc tiên là một trong những nguồn cung cấp I-ốt tự nhiên tốt nhất. Bổ sung loại rong này vào chế độ ăn giúp bạn phòng ngừa bệnh bướu cổ và các rối loạn do thiếu hụt I-ốt gây ra.

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Vào những ngày hè oi bức hoặc khi cơ thể bị nóng trong, rong tóc tiên chính là giải pháp giải nhiệt hoàn hảo. (Ảnh minh họa: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong tóc tiên giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, chất xơ còn giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Tốt cho hệ tim mạch và kiểm soát huyết áp

Rong tóc tiên chứa các hợp chất sinh học có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Bên cạnh đó, lượng Kali dồi dào trong rong giúp làm giãn mạch máu, điều hòa áp lực máu lên thành mạch. Nhờ vậy, ăn rong tóc tiên thường xuyên sẽ giúp bạn bảo vệ trái tim khỏe mạnh và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm ăn kiêng lý tưởng, đừng bỏ qua rong tóc tiên. Loại rong này chứa rất ít calo và chất béo nhưng lại cực kỳ giàu chất xơ. Khi ăn, rong tóc tiên nở ra trong dạ dày, tạo cảm giác no lâu, làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo, từ đó giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Tóc tiên chứa canxi, magie và vitamin K, những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương khớp. Tiêu thụ tóc tiên thường xuyên giúp ngăn ngừa loãng xương, thoái hóa khớp.

Chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da, mái tóc

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong rong tóc tiên giúp trung hòa các gốc tự do – thủ phạm gây ra lão hóa sớm. Vitamin C và E trong rong kích thích sản sinh collagen để da luôn săn chắc, mịn màng. Đặc biệt, các khoáng chất như Kẽm và Sắt trong loại tảo này còn giúp nuôi dưỡng nang tóc, giảm gãy rụng và giữ cho mái tóc luôn đen mượt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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