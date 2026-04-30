Việt Nam có cây thuốc quý là khắc tinh của nhiều bệnh, lại hay bị nhầm là cỏ dại

Thứ Năm, 05:45, 30/04/2026
VOV.VN - Trong bản đồ dược liệu thế giới, ké đầu ngựa từ lâu đã được xem là "khắc tinh" của các bệnh lý về hô hấp và dị ứng. Dù có vẻ ngoài xù xì với những quả đầy gai, nhưng ẩn chứa bên trong là những dược tính quý báu mà không phải ai cũng biết.

Tác dụng kháng viêm

Một số nghiên cứu đã chỉ ra trong ké đầu ngựa có chứa thành phần hoạt chất sitosterol-D-glucoside. Đây là thành phần có tác dụng giúp ức chế quá trình hình thành viêm và loại bỏ các vi khuẩn gây viêm. Ngoài tác dụng kháng viêm, các nhà khoa học còn phát hiện ra chiết xuất từ hạt ké đầu ngựa còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Hầu hết các loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua miệng vết thương hở.

Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng 

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của ké đầu ngựa. Ké đầu ngựa có chứa hoạt chất kháng sinh, chống virus, giúp bảo vệ các tế bào niêm mạc mũi và hạn chế bị tổn thương. Qua đó, giúp ngăn ngừa tình trạng ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, cũng như các triệu chứng khác của bệnh viêm xoang.

viet nam co cay thuoc quy la khac tinh cua nhieu benh, lai hay bi nham la co dai hinh anh 1
Ké đầu ngựa có vẻ ngoài xù xì với những quả đầy gai, nhưng ẩn chứa bên trong là những dược tính quý báu. (Ảnh minh họa)

Tác dụng trị mụn nhọt, lở loét

Ké đầu ngựa chứa xanthium với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn mạnh mẽ giúp làm lành các vết thương, vết loét, mụn nhọt nhanh chóng. Dầu ép từ quả của cây có thể chữa bệnh về herpes, bàng quang và bệnh viêm quầng do liên cầu. Ngoài ra, chiết xuất từ ké đầu ngựa cũng giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa đối với làn da.

Giúp giảm căng thẳng

Theo các tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thành phần của ké đầu ngựa có chứa hoạt chất xanthumin. Đây là hoạt chất có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và mang lại cho cơ thể một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Có tác dụng ổn định đường huyết

Theo thông tin báo cáo của một số nghiên cứu khoa học mới đây, trong các chiết xuất của ké đầu ngựa có một số hoạt chất giúp ức chế sự hấp thụ đường. Bên cạnh đó, ké đầu ngựa còn được phát hiện có công dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh một lượng lớn hoạt chất insulin.

Lưu ý khi dùng ké đầu ngựa

Trước khi sử dụng ké đầu ngựa nên tham khảo trước ý kiến từ các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Một số thuốc, thảo dược hay thực phẩm chức năng khác mà bạn đang dùng có thể gây ra những tương tác không mong muốn với dược liệu này.

Tùy theo cơ địa của từng người mà bài thuốc phát huy tác dụng. Vì vậy, khi sử dụng các bài thuốc từ ké đầu ngựa bạn phải kiên trì. Không nên sử dụng quá nhiều để tránh gây tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Đạp xe tại chỗ hay đi bộ, chạy bộ giúp giảm cân tốt hơn?

VOV.VN - Đi bộ và đạp xe là hai hình thức tập luyện phổ biến được nhiều người ưa chuộng nhờ vào tính tiện lợi và những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại.

Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

VOV.VN - Nhịn ăn tối là cách nhiều người lựa chọn để giảm cân vì đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào việc bỏ một bữa mà còn liên quan đến tổng năng lượng nạp vào và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, ăn vào cực hại sức khỏe

VOV.VN - Nhiều người có thói quen phó mặc mọi loại thực phẩm cho chiếc tủ lạnh và tin rằng nhiệt độ thấp sẽ ngăn chặn mọi vi khuẩn. Tuy nhiên, thực tế là có những loại thực phẩm khi để quá lâu trong tủ lạnh sẽ biến chất, sản sinh độc tố và trở thành mầm mống bệnh tật.

