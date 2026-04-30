Việt Nam có cây thuốc quý là khắc tinh của nhiều bệnh, lại hay bị nhầm là cỏ dại

Tác dụng kháng viêm

Một số nghiên cứu đã chỉ ra trong ké đầu ngựa có chứa thành phần hoạt chất sitosterol-D-glucoside. Đây là thành phần có tác dụng giúp ức chế quá trình hình thành viêm và loại bỏ các vi khuẩn gây viêm. Ngoài tác dụng kháng viêm, các nhà khoa học còn phát hiện ra chiết xuất từ hạt ké đầu ngựa còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Hầu hết các loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua miệng vết thương hở.

Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của ké đầu ngựa. Ké đầu ngựa có chứa hoạt chất kháng sinh, chống virus, giúp bảo vệ các tế bào niêm mạc mũi và hạn chế bị tổn thương. Qua đó, giúp ngăn ngừa tình trạng ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, cũng như các triệu chứng khác của bệnh viêm xoang.

Ké đầu ngựa có vẻ ngoài xù xì với những quả đầy gai, nhưng ẩn chứa bên trong là những dược tính quý báu. (Ảnh minh họa)

Tác dụng trị mụn nhọt, lở loét

Ké đầu ngựa chứa xanthium với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn mạnh mẽ giúp làm lành các vết thương, vết loét, mụn nhọt nhanh chóng. Dầu ép từ quả của cây có thể chữa bệnh về herpes, bàng quang và bệnh viêm quầng do liên cầu. Ngoài ra, chiết xuất từ ké đầu ngựa cũng giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa đối với làn da.

Giúp giảm căng thẳng

Theo các tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thành phần của ké đầu ngựa có chứa hoạt chất xanthumin. Đây là hoạt chất có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và mang lại cho cơ thể một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Có tác dụng ổn định đường huyết

Theo thông tin báo cáo của một số nghiên cứu khoa học mới đây, trong các chiết xuất của ké đầu ngựa có một số hoạt chất giúp ức chế sự hấp thụ đường. Bên cạnh đó, ké đầu ngựa còn được phát hiện có công dụng thúc đẩy cơ thể sản sinh một lượng lớn hoạt chất insulin.

Lưu ý khi dùng ké đầu ngựa

Trước khi sử dụng ké đầu ngựa nên tham khảo trước ý kiến từ các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Một số thuốc, thảo dược hay thực phẩm chức năng khác mà bạn đang dùng có thể gây ra những tương tác không mong muốn với dược liệu này.

Tùy theo cơ địa của từng người mà bài thuốc phát huy tác dụng. Vì vậy, khi sử dụng các bài thuốc từ ké đầu ngựa bạn phải kiên trì. Không nên sử dụng quá nhiều để tránh gây tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.