中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam có cây thuốc quý, vừa dưỡng gan vừa bồi bổ đủ đường cho cơ thể

Thứ Bảy, 05:45, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thế giới thảo dược, diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ từ lâu đã nổi danh là loài cây nhỏ bé nhưng mang lại hàng loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dưới đây là 7 công dụng sức khỏe tiêu biểu của diệp hạ châu đã được cả y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại công nhận.

Tốt cho sức khỏe gan

Lợi ích nổi bật nhất của diệp hạ châu là khả năng giải độc và bảo vệ gan nhờ các hoạt chất phyllanthin và hypophyllanthin. Những chất này giúp hạ men gan, tăng cường chức năng đào thải độc tố và hỗ trợ ức chế sự phát triển của virus viêm gan B, giúp ngăn ngừa tình trạng xơ gan hay gan nhiễm mỡ do rượu bia.

Ngăn ngừa sỏi đường tiết niệu

Diệp hạ châu có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn trong hệ tiết niệu, giúp sỏi thận và sỏi mật dễ dàng bị tống xuất ra ngoài qua đường bài tiết. Hoạt chất alkaloid trong cây diệp hạ châu có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành sỏi bằng cách không cho các tinh thể kết tụ, hỗ trợ điều trị sỏi thận và sỏi mật.

viet nam co cay thuoc quy, vua duong gan vua boi bo du duong cho co the hinh anh 1
Diệp hạ châu hay còn gọi là cây có đẻ có khả năng giải độc và bảo vệ gan nhờ các hoạt chất phyllanthin và hypophyllanthin. (Ảnh minh họa)

Kháng khuẩn và giảm viêm

Nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, diệp hạ châu thường được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để tiêu diệt vi khuẩn gây hại và giảm sưng viêm. Điều này cực kỳ hữu ích trong việc điều trị các bệnh lý ngoài da như mụn nhọt, lở ngứa, hay các tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp và viêm đường tiết niệu

Cải thiện hệ tiêu hóa và ăn ngon miệng

Diệp hạ châu giúp kích thích gan tiết dịch mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra trơn tru hơn. Khả năng làm sạch đường ruột và tiêu diệt các vi khuẩn có hại của cây cũng giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, táo bón và kích thích cảm giác thèm ăn ở người suy nhược.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol dồi dào trong diệp hạ châu đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương. Sử dụng diệp hạ châu đúng cách giúp nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể bền bỉ hơn trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài và làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ giảm cân và hạ mỡ máu

Bằng cách tác động vào quá trình chuyển hóa chất béo, diệp hạ châu giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Khi kết hợp với một chế độ sinh hoạt lành mạnh, thảo dược này hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, giúp quá trình giảm cân diễn ra tự nhiên và an toàn.

Mặc dù diệp hạ châu rất tốt, nhưng bạn không nên uống quá đậm đặc hoặc kéo dài liên tục nếu không có sự chỉ dẫn của thầy thuốc để tránh gây mất cân bằng thể trạng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: diệp hạ châu cây chó đẻ diệp hạ châu là cây gì lợi ích của cây diệp hạ châu cây diệp hạ châu có tác dụng gì
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu tinh hoàn cho bé trai 14 tuổi sau gần 7 giờ bị xoắn
Cứu tinh hoàn cho bé trai 14 tuổi sau gần 7 giờ bị xoắn

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vừa xử lý thành công ca bệnh là một bé trai 14 tuổi bị xoắn tinh hoàn phải sau gần 7 giờ thiếu máu, cảnh báo nguy cơ mất tinh hoàn nếu chậm trễ cấp cứu.

Cứu tinh hoàn cho bé trai 14 tuổi sau gần 7 giờ bị xoắn

Cứu tinh hoàn cho bé trai 14 tuổi sau gần 7 giờ bị xoắn

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vừa xử lý thành công ca bệnh là một bé trai 14 tuổi bị xoắn tinh hoàn phải sau gần 7 giờ thiếu máu, cảnh báo nguy cơ mất tinh hoàn nếu chậm trễ cấp cứu.

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt
Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt

VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt

VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa “kho báu” dược liệu ít ai biết
Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa “kho báu” dược liệu ít ai biết

VOV.VN - Cây sim là loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae, phân bố rộng ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã được sử dụng trong y học cổ truyền tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và nhiều nước khác để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh phụ khoa, đau dạ dày và giúp làm lành vết thương.

Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa “kho báu” dược liệu ít ai biết

Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa “kho báu” dược liệu ít ai biết

VOV.VN - Cây sim là loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae, phân bố rộng ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã được sử dụng trong y học cổ truyền tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và nhiều nước khác để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh phụ khoa, đau dạ dày và giúp làm lành vết thương.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe