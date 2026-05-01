Việt Nam có “thần dược” giải độc, mát gan chẳng cần trồng vẫn mọc dại đầy vườn

Thứ Sáu, 05:45, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá sương sâm từ lâu đã trở thành món giải nhiệt quốc dân với thạch sương sâm thanh mát. Không chỉ đơn thuần là món ăn vặt, loại lá này còn là một vị thuốc quý trong dân gian với hàm lượng chất xơ và hoạt chất alkaloid dồi dào.

Thanh nhiệt, giải độc

Lá sương sâm là loại lá tự nhiên giúp hạ nhiệt cơ thể cực kỳ hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Sử dụng thạch sương sâm thường xuyên giúp giảm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy, hỗ trợ đào thải độc tố và làm mát gan, giúp cơ thể luôn cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón

Lá sương sâm chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru.

Đây là thực phẩm lý tưởng cho những người thường xuyên bị khó tiêu, táo bón hoặc mắc các bệnh về đại tràng, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

viet nam co than duoc giai doc, mat gan chang can trong van moc dai day vuon hinh anh 1
Lá sương sâm không chỉ đơn thuần là món ăn vặt, loại lá này còn là một vị thuốc quý trong dân gian với hàm lượng chất xơ và hoạt chất alkaloid dồi dào. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sức đề kháng và chống oxy hóa

Trong lá sương sâm có chứa các hợp chất flavonoid và alkaloid mạnh mẽ, đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Việc bổ sung sương sâm vào thực đơn giúp nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Sương sâm là thực phẩm có lượng calo cực thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ cấu trúc dạng thạch chứa nhiều nước và chất xơ.

Đối với những người đang trong chế độ ăn kiêng, một bát thạch sương sâm ít đường sẽ giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn.

Tốt cho sức khỏe làn da

Chiết xuất từ lá sương sâm có tác dụng kích thích tăng sinh nguyên bào sợi và tế bào sừng, làm tăng collagen và ức chế hoạt động collagenase. Từ đó giúp ngăn ngừa và chống lão hóa da hiệu quả, cải thiện và làm giảm các dấu hiệu lão hóa da theo thời gian hoặc do nội tiết tố, tia UV từ ánh nắng mặt trời, làm giảm các đường nhăn trên khuôn mặt, nếp nhăn và da chảy xệ.

Ổn định đường huyết cho người bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá sương sâm có khả năng hỗ trợ kiểm soát nồng độ glucose trong máu. Nhờ vào các hoạt chất tự nhiên giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, người bệnh tiểu đường có thể sử dụng sương sâm như một món ăn phụ an toàn để ổn định đường huyết mà không lo ngại về tác dụng phụ. Tuy nhiên, người bị tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, lá sương sâm làm món thạch thì không nên lạm dụng món ăn vặt giải khát này, vì có thể dẫn tới tiêu chảy, không nên dùng quá 2 ly mỗi ngày, còn trẻ em chỉ nên ăn nửa ly mỗi ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại
VOV.VN - Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thường được lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, uống không đúng cách có thể khiến cơ thể dư năng lượng, rối loạn chuyển hóa và tạo áp lực cho thận. Nhận diện những sai lầm phổ biến giúp tận dụng lợi ích của thức uống này mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp; nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

