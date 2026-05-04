Việt Nam có vị thuốc quý bổ đủ đường cho sức khỏe và sắc đẹp

Thứ Hai, 05:45, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với hàm lượng Vitamin C, Vitamin A, chất xơ và các hợp chất sinh học quý giá như charantin và polypeptide-p, mướp đắng không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc dưỡng gan bồi bổ sức khỏe cực tốt không phải ai cũng biết tận dụng.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng khuẩn

Mướp đắng là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Các protein đặc biệt trong mướp đắng có khả năng kích thích hệ thống miễn dịch, tăng cường hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên để chống lại virus và vi khuẩn. Sử dụng mướp đắng thường xuyên giúp bạn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi ốm.

Thanh nhiệt, giải độc gan và làm sạch cơ thể

Theo Đông y, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, có tác dụng thanh tâm, giải độc và làm mát gan cực kỳ hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh rằng, các hoạt chất trong quả mướp đắng giúp tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Đây là thực phẩm lý tưởng cho những người thường xuyên bị nóng trong, nổi mụn nhọt, hoặc những người muốn thanh lọc cơ thể sau những bữa tiệc nhiều dầu mỡ và đồ uống có cồn.

Mướp đắng là món ăn ngon, vị thuốc dưỡng gan bồi bổ sức khỏe cực tốt không phải ai cũng biết tận dụng. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giảm cân và chuyển hóa mỡ thừa

Mướp đắng là "vũ khí" bí mật cho những ai đang muốn duy trì vóc dáng nhờ hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ. Chất xơ trong mướp đắng tạo cảm giác no lâu, ngăn chặn cơn thèm ăn và giảm hấp thụ chất béo từ thực phẩm. Đặc biệt, các enzyme có trong loại quả này giúp phá vỡ các phân tử chất béo dư thừa, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ bụng và cải thiện hiệu quả của các chương trình giảm cân tự nhiên.

Giảm nồng độ cholesterol và bảo vệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh mướp đắng có khả năng làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu.

Việc kiểm soát tốt lượng mỡ máu giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch nguy hiểm khác. Đồng thời, hàm lượng kali cao trong mướp đắng còn giúp điều hòa huyết áp, bảo vệ thành mạch và giữ cho hệ tuần hoàn luôn khỏe mạnh.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Mướp đắng rất giàu Vitamin A và beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu để duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Các hợp chất này giúp tăng cường sức khỏe của võng mạc, ngăn ngừa tình trạng mỏi mắt, khô mắt và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Đối với những người thường xuyên làm việc với cường độ cao hoặc tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh, mướp đắng là nguồn bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời để bảo vệ thị lực.

Ngừa mụn, làm đẹp da và chống lão hóa

Nhờ đặc tính kháng viêm và thanh lọc máu, mướp đắng là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều chị em tin dùng để trị mụn và làm sáng da. Nước ép mướp đắng giúp làm dịu các nốt mụn sưng tấy, ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ làm mờ các vết thâm.

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại quả này còn giúp ngăn chặn sự đứt gãy collagen, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và giữ cho làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống.

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: mướp đắng khổ qua quả mướp đắng lợi ích khi ăn mướp đắng ăn mướp đắng có tốt không cách chế biến mướp đắng không bị đắng món ngon từ mướp đắng
