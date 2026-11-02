Võng mạc đái tháo đường: Đừng đợi mắt mờ mới đi khám

Biến chứng âm thầm đe dọa thị lực

Đái tháo đường không chỉ ảnh hưởng đến đường huyết mà còn có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là hệ thống mạch máu. Trong đó, võng mạc lớp mô thần kinh ở phía sau mắt, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não là bộ phận dễ bị tổn thương.

Theo ThS.BS Đoàn Anh – Trưởng khoa Đáy Mắt Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết, đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, khiến máu và dịch rò rỉ, gây xuất huyết hoặc phù hoàng điểm. Khi bệnh tiến triển nặng, tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng võng mạc có thể kích thích hình thành các mạch máu mới bất thường. Những mạch máu này dễ vỡ, gây xuất huyết trong mắt, hình thành mô xơ và làm tăng nguy cơ bong võng mạc, mất thị lực.

Nguy cơ mắc bệnh tăng lên khi người bệnh sống chung với đái tháo đường trong thời gian dài, đặc biệt nếu đường huyết không được kiểm soát tốt. Tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch đi kèm cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương mạch máu.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường có thể gây suy giảm thị lực

Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển ngay cả khi người bệnh chưa nhận thấy bất thường về thị lực. Với người mắc đái tháo đường type 2, tổn thương võng mạc thậm chí có thể đã xuất hiện tại thời điểm phát hiện bệnh do đường huyết tăng cao trong thời gian dài trước đó.

Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan cho rằng mắt vẫn nhìn rõ đồng nghĩa với việc võng mạc hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo, chủ động khám mắt kịp thời

Ở giai đoạn đầu, bệnh võng mạc đái tháo đường thường không gây đau nhức và có thể chưa ảnh hưởng rõ rệt đến thị lực. Khi tổn thương tiến triển, người bệnh có thể gặp tình trạng nhìn mờ, thị lực giảm, xuất hiện đốm đen hoặc cảm giác ruồi bay trước mắt, hình ảnh méo mó, xuất hiện vùng tối hoặc khuyết một phần tầm nhìn.

Theo bác sĩ Đoàn Anh, người bệnh cần đặc biệt chú ý nếu thị lực suy giảm nhanh trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Không nên mặc định đây là biểu hiện lão hóa ở người cao tuổi mà cần thăm khám để xác định nguyên nhân.

“Nếu đột ngột xuất hiện nhiều đốm đen trước mắt, chớp sáng, cảm giác như có màn che trước mắt hoặc mất một phần tầm nhìn, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa mắt ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời”, BS Đoàn Anh cho biết thêm.

Để phát hiện sớm biến chứng, người mắc đái tháo đường type 2 nên khám mắt ngay khi được chẩn đoán; người mắc type 1 cần khám theo thời điểm được bác sĩ khuyến cáo. Sau lần khám đầu tiên, lịch tái khám sẽ được điều chỉnh tùy theo tình trạng võng mạc và nguy cơ tiến triển, kể cả khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Điều trị đúng cách, kiểm soát tốt bệnh nền

Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ hoặc áp dụng các phương pháp điều trị như tiêm thuốc nội nhãn, laser võng mạc và phẫu thuật cắt dịch kính.

Tiêm thuốc nội nhãn, đặc biệt là thuốc kháng yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (anti-VEGF), có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hoàng điểm hoặc bệnh võng mạc tăng sinh phù hợp. Laser võng mạc được cân nhắc ở một số bệnh nhân nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng. Với trường hợp xuất huyết dịch kính nặng hoặc bong võng mạc do co kéo, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt dịch kính.

ThS.BS Đoàn Anh đang thăm khám cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Đoàn Anh, lựa chọn phương pháp điều trị cần căn cứ vào giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của từng người. Không phải tất cả bệnh nhân đều cần tiêm thuốc, laser hay phẫu thuật. Việc khám chuyên khoa và tuân thủ phác đồ điều trị giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo tồn thị lực tốt hơn.

Bên cạnh điều trị tại mắt, kiểm soát đường huyết và huyết áp là yếu tố quan trọng giúp làm chậm tiến triển của bệnh. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, duy trì chế độ ăn phù hợp, hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm chứa nhiều đường hấp thu nhanh; đồng thời tăng cường vận động thể lực theo khả năng và hướng dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, những người mắc đái tháo đường kèm tăng huyết áp hoặc bệnh lý tim mạch cần phối hợp giữa bác sĩ chuyên khoa mắt và bác sĩ nội khoa để quản lý sức khỏe toàn diện. Không tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều điều trị hoặc sử dụng sản phẩm bổ sung thay thế thuốc được kê đơn.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đồng hành bảo vệ thị lực người bệnh

Với hệ thống trang thiết bị, máy móc nhãn khoa hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, trong đó có những chuyên gia với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND hướng tới nâng cao hiệu quả thăm khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh võng mạc đái tháo đường.

Thông qua thăm khám chuyên sâu, đánh giá tình trạng tổn thương và xây dựng phác đồ phù hợp cho từng bệnh nhân, DND góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo tồn thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với người mắc đái tháo đường, chủ động khám mắt định kỳ là bước quan trọng để phát hiện tổn thương ngay cả khi chưa có biểu hiện rõ rệt, từ đó có hướng can thiệp phù hợp.

Bệnh võng mạc đái tháo đường không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ mù lòa. Phát hiện sớm, kiểm soát tốt bệnh nền và điều trị đúng thời điểm có thể giúp giảm nguy cơ mất thị lực.

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