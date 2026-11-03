Cây thuốc dưỡng thận, giảm viêm tốt đủ đường cho sức khỏe lại ít người biết

Kim tiền thảo là gì?

Cây kim tiền thảo là loài cây thân thảo có tên khoa học là Desmodium styracifolium, được tìm thấy nhiều ở nhiều quốc gia và cả Việt Nam. Đây là loài cây có khả năng sống mạnh mẽ ở mọi điều kiện, kể cả ở những nơi nóng bức, nguồn nước ít ỏi nhất. Sức sống của cây kim tiền thảo rất mạnh mẽ nên được trồng nhiều ở mọi nơi, không đòi hỏi chăm sóc cẩn thận.

Cây kim tiền thảo là dạng cây thân thảo và bò trên mặt đất. Bên ngoài thân bao phủ một lớp lông ngắn và mịn khiến thân cây hơi ngả màu trắng. Lá của cây kim tiền thảo là dạng lá tròn, màu xanh ở mặt trên và có lông trắng mịn ở mặt dưới. Để nhận biết cây kim tiền thảo bạn có thể dựa vào những đặc điểm bên ngoài của cây nêu trên.

Kim tiền thảo khô được thu hoạch và sơ chế chính từ nguồn kim tiền thảo tươi. Cây kim tiền thảo tươi sau khi được sơ chế và rửa sạch bụi bẩn sẽ được phơi dưới nắng to hoặc sấy với nhiệt độ thích hợp để thu được kim tiền thảo. Hầu hết kim tiền thảo trong các bài thuốc hiện nay đều dùng kim tiền thảo khô thay vì kim tiền thảo tươi.

Sức sống của cây kim tiền thảo rất mạnh mẽ nên được trồng nhiều ở mọi nơi. (Ảnh: VTC News)

Tác dụng lợi tiểu

Cây kim tiền thảo có nhiều tác dụng giúp lợi tiểu hay còn được hiểu là tăng thể tích nước tiểu, đồng thời làm chậm quá trình to lên của viên sỏi và có thể bào mòn sỏi. Vị thuốc có ít tác dụng phụ nên có thể sử dụng điều trị trong thời gian dài, thường được sử dụng trong điều trị các chứng bệnh liên quan đến đường tiết niệu như trừ sỏi, các chứng tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu vàng sẫm...

Giảm đau, kháng viêm

Khi sỏi di chuyển, chúng thường gây cọ xát niêm mạc dẫn đến đau quặn thận, viêm nhiễm và tiểu ra máu. Kim tiền thảo chứa các chất giúp giãn cơ trơn niệu quản, giảm các cơn co thắt đau đớn. Đồng thời, đặc tính kháng viêm tự nhiên giúp làm dịu vùng niêm mạc bị tổn thương, ngăn ngừa viêm đường tiết niệu tái phát.

Giảm đào thải canxi niệu

Theo các nghiên cứu đã chứng minh rằng, kim tiền thảo làm giảm nồng độ canxi trong nước tiểu. Nhờ đó, có công dụng giúp đào thải lượng canxi cặn ra bên ngoài cơ thể mà không lắng đọng tạo thành tinh thể khi chưa đạt đến nồng độ bão hòa. Đồng thời, thảo dược này còn có tác dụng giúp tăng bài tiết lượng citrat niệu qua đó tăng đào thải oxalat, giảm hình hình thành canxi oxalat và giảm hình thành sỏi thận.

Hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhờ khả năng làm giãn mạch máu ngoại vi và tác dụng lợi tiểu (giảm khối lượng tuần hoàn nhẹ), kim tiền thảo hỗ trợ điều hòa huyết áp khá tốt ở những người có tiền sử cao huyết áp thể nhẹ. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong cây giúp bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương do gốc tự do.

Thanh nhiệt, giải độc và giảm tình trạng tích nước

Theo Đông y, kim tiền thảo có vị ngọt, tính mát, đi vào các kinh Can, Đởm, Thận, Tiêu trường. Sử dụng kim tiền thảo giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, giảm tình trạng phù thũng nhẹ, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc nước tiểu vàng đục do nóng trong người.

Mặc dù là dược liệu lành tính, không nên lạm dụng hoặc tự ý sử dụng kim tiền thảo khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.