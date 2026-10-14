English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vú sữa hoàng kim có gì đặc biệt, ăn thường xuyên có tốt cho sức khỏe?

Thứ Tư, 11:32, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vú sữa hoàng kim nổi bật với lớp vỏ vàng óng, thịt mềm mọng nước và vị ngọt dịu. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, loại quả nhiệt đới này còn cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Dinh dưỡng của vú sữa hoàng kim

Vú sữa hoàng kim cung cấp năng lượng chủ yếu từ carbohydrate, cùng chất xơ, một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa; vitamin C góp phần duy trì hoạt động miễn dịch và tổng hợp collagen; vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa năng lượng. Quả cũng chứa các hợp chất phenolic có khả năng chống oxy hóa trong nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định tác động thực tế đối với sức khỏe. Thành phần dinh dưỡng thay đổi tùy giống, độ chín và điều kiện trồng trọt.

Ăn vú sữa hoàng kim có tác dụng gì?

Vú sữa hoàng kim có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng. Chất xơ trong quả hỗ trợ nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước. Vitamin C tham gia hoạt động của hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ tổng hợp collagen, góp phần duy trì cấu trúc da.

vu sua hoang kim co gi dac biet, an thuong xuyen co tot cho suc khoe hinh anh 1
Vú sữa hoàng kim nổi bật với lớp vỏ vàng óng, thịt mềm mọng nước và vị ngọt dịu

Vitamin A cần thiết cho thị lực, trong khi các hợp chất thực vật như polyphenol có tiềm năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, những lợi ích này phụ thuộc vào thành phần dinh dưỡng thực tế của quả và tổng thể chế độ ăn. Không nên xem vú sữa hoàng kim là nguồn cung cấp vượt trội các dưỡng chất hay thực phẩm có khả năng phòng ngừa, điều trị bệnh.

Ăn vú sữa hoàng kim thế nào cho đúng?

Vú sữa hoàng kim có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành sinh tố, món tráng miệng. Nên chọn quả chín, vỏ vàng đều, không dập hỏng; rửa sạch trước khi ăn, dùng thìa lấy thịt và loại bỏ hạt hoàn toàn, nhất là khi cho trẻ nhỏ sử dụng. Khi chế biến, nên hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc siro. Do quả chứa đường tự nhiên và carbohydrate, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần. Vú sữa hoàng kim có thể làm phong phú thực đơn, nhưng không thay thế chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bất ngờ với công dụng của lá vú sữa, nhưng cần nhớ điều này
Bất ngờ với công dụng của lá vú sữa, nhưng cần nhớ điều này

VOV.VN - Lá vú sữa được dùng trong dân gian để hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa, trong đó có đau dạ dày. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng và không nên thay thế điều trị y tế, nhất là khi triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng.

Bất ngờ với công dụng của lá vú sữa, nhưng cần nhớ điều này

Bất ngờ với công dụng của lá vú sữa, nhưng cần nhớ điều này

VOV.VN - Lá vú sữa được dùng trong dân gian để hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa, trong đó có đau dạ dày. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng và không nên thay thế điều trị y tế, nhất là khi triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng.

Ăn nhiều quả vú sữa có tăng cân?
Ăn nhiều quả vú sữa có tăng cân?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng quả vú sữa chứa hàm lượng calo cao và gây tăng cân khi sử dụng, điều này có đúng?

Ăn nhiều quả vú sữa có tăng cân?

Ăn nhiều quả vú sữa có tăng cân?

VOV.VN - Nhiều người lo lắng quả vú sữa chứa hàm lượng calo cao và gây tăng cân khi sử dụng, điều này có đúng?

Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhưng không phải ai cũng biết
Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhưng không phải ai cũng biết

VOV.VN - Với lớp thịt quả mọng nước, vị ngọt thanh mát cùng hương thơm béo nhẹ tự nhiên, vú sữa không chỉ là món ăn giải khát yêu thích của nhiều người mà còn chứa đựng vô vàn giá trị dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe.

Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhưng không phải ai cũng biết

Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhưng không phải ai cũng biết

VOV.VN - Với lớp thịt quả mọng nước, vị ngọt thanh mát cùng hương thơm béo nhẹ tự nhiên, vú sữa không chỉ là món ăn giải khát yêu thích của nhiều người mà còn chứa đựng vô vàn giá trị dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe