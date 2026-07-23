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Cải chính

Pakistan đề nghị Mỹ lập quỹ 10 tỷ USD sau vai trò trung gian trong xung đột Iran

Thứ Năm, 05:47, 23/07/2026
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VOV.VN - Pakistan được cho là đã đề nghị Mỹ thành lập cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên đồng rupee, sau khi Islamabad đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại liên quan đến xung đột Iran.

Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Muhammad Aurangzeb đã chuyển đề xuất được nêu trong lá thư trao cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại cuộc gặp ở Washington hôm 21/7. Trong thư gửi phía Mỹ, Pakistan đề nghị thành lập Cơ chế Hỗ trợ ổn định tỷ giá song phương với quy mô 10 tỷ USD và thời hạn tối đa 5 năm.

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Một nhân viên giao dịch đếm các tờ tiền rupee Pakistan tại một quầy đổi ngoại tệ ở thành phố Peshawar, Pakistan, ngày 29/7/2025. Ảnh: Reuters

Nếu được chấp thuận, cơ chế này sẽ giúp Pakistan tăng dự trữ ngoại hối, giảm sức ép đối với đồng rupee và hạn chế sự phụ thuộc vào các khoản vay đa phương, trong bối cảnh nước này vẫn đang thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt theo chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ Tài chính Pakistan chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trong thông cáo sau cuộc gặp, Bộ Tài chính Pakistan cho biết ông Aurangzeb đã đề cập đến những rủi ro mà nền kinh tế nước này phải đối mặt trước các biến động địa chính trị trong khu vực. Tuy nhiên, thông cáo không nhắc đến đề xuất về quỹ hỗ trợ 10 tỷ USD.

Theo tuyên bố, phía Pakistan cũng kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ để nước này tiếp cận tốt hơn với các thị trường vốn quốc tế, nâng dự trữ ngoại hối và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, mở rộng đầu tư của Mỹ vào Pakistan và triển khai các dự án chiến lược.

Các cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá của Bộ Tài chính Mỹ tương đối hiếm, thường được triển khai thông qua Quỹ Bình ổn Hối đoái (Exchange Stabilization Fund). Cơ chế này có thể cung cấp USD, các thỏa thuận hoán đổi hoặc bảo lãnh nhằm hỗ trợ dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá của quốc gia đối tác.

Theo Reuters, gói hỗ trợ dành cho Argentina năm 2025 là trường hợp đầu tiên Mỹ triển khai một cơ chế như vậy cho chính phủ nước ngoài kể từ Uruguay năm 2002, ngoại trừ cơ chế hoán đổi tiền tệ lâu dài với Mexico được duy trì từ những năm 1940.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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