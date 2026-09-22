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10 người chết và mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan

Thứ Ba, 15:36, 22/09/2026
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VOV.VN - Nếu tính đến rạng sáng 22/9, mới ghi nhận 2 ca tử vong và 4 trường hợp mất tích do bão Dujuan tại Nhật Bản, thì đến đầu giờ chiều cùng ngày, số người chết đã tăng gấp đôi.

 

Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa và tỉnh Chiba - 2 trong số những địa phương Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 25 (tên quốc tế là bão Dujuan), do mưa lớn kèm theo bão, sạt lở đất đá liên tiếp xảy ra ở nhiều đơn vị hành chính trực thuộc 2 tỉnh, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

10 nguoi chet va mat tich tai nhat ban do bao dujuan hinh anh 1
Ngập lụt nghiêm trọng tại Chiba. Ảnh: NHK.

Đến nay, đã có hơn 430 ngôi nhà bị hư hại ở các tỉnh Kanagawa và Chiba. Ngoài thiệt hại về người và tài sản nêu trên, bão còn gây nhiều ảnh hưởng rất xấu đối với sinh hoạt của cư dân trong khu vực ảnh hưởng. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, tính đến sáng 22/9, khoảng 750 hộ gia đình tại tỉnh Chiba đang bị mất nước và hơn 52.600 hộ gia đình, chủ yếu ở vùng Kanto bao gồm các tỉnh Chiba, Kanagawa, Yamanashi… bị mất điện.

Trước tình trạng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn từ cơn bão số 25 gây ra, sáng 22/9, tỉnh Chiba - địa phương vừa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử hôm 13/8, đã phải yêu cầu sự cứu hộ khẩn cấp từ Lữ đoàn dù số 1 thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đóng tại Narashino, đồng thời đề nghị lực lượng này hợp tác, hỗ trợ trong khâu giải phóng và sửa chữa cầu đường, nhằm khôi phục giao thông.

Mặc dù mưa đã tạnh và trời đã nắng trở lại tại nhiều nơi, nhưng do ảnh hưởng của bão mạnh, một lượng mưa lớn kỷ lục đã đổ xuống khu vực Kanto và quần đảo Izu, dẫn đến sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng do các con sông tràn bờ. Đặc biệt, một số khu vực vẫn có nền đất không ổn định do mưa trước đó và đang tiếp tục bị ngập lụt. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Nhật Bản tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất đá, lũ lụt và đường sá bị ngập.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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