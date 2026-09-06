Nhật Bản lại bùng phát “bão giá”, chuyên gia cảnh báo lạm phát kéo dài

Theo báo cáo do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB) tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất nước này, trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 11%. Số lượng các mặt hàng bị đội giá lần này gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo TDB, có 90,7% số doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phải tăng giá bán hàng là do giá nguyên vật liệu đầu vào đắt đỏ, 65,7% cho biết là do dịch vụ vận chuyển và 65,1% nhận định là do giá năng lượng, trong khi số doanh nghiệp cho là do căng thẳng Trung Đông đã giảm rất mạnh xuống mức 27,8%. Tuy nhiên, trong khi đó, các chuyên gia kinh tế còn chỉ ra một nguyên nhân đáng lo ngại hơn.

Trong tháng 9 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá (ảnh: VOV Tokyo)

Ông Kumano Hideo - Chuyên gia kinh tế trưởng của Viện nghiên cứu kinh tế ABC phân tích: “Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc giá thực phẩm tăng cao là tình trạng đồng JPY mất giá. Cho đến nay, giá cả vẫn không ngừng tăng cao và nếu nhìn từ mức độ lạm phát hiện nay, có thể nhận định tình trạng vật giá leo thang sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến tháng 3 sang năm. Đây là một vấn đề nghiêm trọng”.

Cũng theo TDB, tính từ tháng 1-11 năm nay, có tới 19.083 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản và con số của cả năm 2026 có thể lại lập một kỷ lục mới. Các chuyên gia kinh tế tỏ ra hết sức lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này, không chỉ đối với nhóm người cao tuổi và thu nhập thấp, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.