2 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan

Theo báo cáo nhanh của chính quyền tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo, do ảnh hưởng của bão Dujuan, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một loạt vụ sạt lở đất đá, chủ yếu ở bán đảo Miura, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân địa phương. Tính đến thời điểm rạng sáng nay (22/9), đã xác nhận 1 trường tử vong và 4 người mất tích.

Tỉnh Chiba đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai ở mức cao nhất tại nhiều đơn vị hành chính trực thuộc do bão Dujuan. Ảnh: Yomiuri

Trong khi đó, tại Kawaharai thuộc thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba, đã xảy ra một vụ sạt lở đất và một công nhân nam khoảng 50 tuổi đã thiệt mạng do bị rơi xuống một khu rừng tre trong lúc đang dọn dẹp bùn và mảnh vụn tràn ra đường bằng thiết bị chuyên dụng. Hiện nay, cảnh sát địa phương đang điều tra chi tiết vụ việc.

Bão Dujuan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các loại hình giao thông của Nhật Bản. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các hãng hàng không, có ít nhất 292 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy bỏ chỉ riêng trong ngày hôm qua và con số này có thể gia tăng cao hơn nữa trong ngày hôm nay.

Bão cũng khiến 6 tuyến đường sắt, 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến phà biển trọng yếu phải tạm dừng hoạt động. Tỉnh Chiba và thành phố Chiba đã phải mở 4 điểm lánh nạn tập trung để tiếp nhận những người không thể về nhà do việc tạm ngừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vì bão lụt.

Trong khi đó, bão Dujuan vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản, theo đó, những thiệt hại nêu trên được dự báo vẫn chưa phải là cuối cùng.