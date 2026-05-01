12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế

Tuyên bố chung lên án Israel, được Ngoại trưởng 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordan, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya, công bố chiều qua, ít giờ sau khi hải quân Israel chặn đội tàu ủng hộ dải Gaza với tên gọi “Đoàn tàu tự do Global Sumud” trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động quốc tế trong đội tàu. Tuyên bố chung khẳng định hành động chặn bắt của Israel là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân quyền.

Quang cảnh đổ nát tại Gaza sau các cuộc tấn công. Ảnh: AP

Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ nghĩa vụ đạo đức và luật pháp về thượng tôn pháp luật, bảo vệ dân thường và đảm bảo các hành vi xâm phạm luật pháp phải bị trừng trị.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel thông báo hải quân nước này hồi sáng sớm 30/4 đã chặn 21 trong tổng số 58 tàu thuộc đội tàu ủng hộ dải Gaza và bắt giữ 175 nhà hoạt động trên các tàu, tại vị trí gần đảo Crete của Hy Lạp.

“Đoàn tàu tự do Global Sumud” xuất phát từ cảng Barcelona, Tây Ban Nha hôm 12/4 với sự tham gia của 58 tàu cùng hàng trăm nhà hoạt động quốc tế thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Đại diện của đội tàu chỉ trích gay gắt động thái ngăn chặn và bắt giữ của hải quân Israel, coi đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế vì nó diễn ra tại vùng biển quốc tế, cách xa Israel hàng trăm km.