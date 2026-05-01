中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế

Thứ Sáu, 06:24, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 30/4, 12 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung mạnh mẽ lên án việc Israle chặn đoàn tàu cứu trợ ủng hộ dải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế trên tàu.

Tuyên bố chung lên án Israel, được Ngoại trưởng 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordan, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya, công bố chiều qua, ít giờ sau khi hải quân Israel chặn đội tàu ủng hộ dải Gaza với tên gọi “Đoàn tàu tự do Global Sumud” trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động quốc tế trong đội tàu. Tuyên bố chung khẳng định hành động chặn bắt của Israel là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân quyền.

Quang cảnh đổ nát tại Gaza sau các cuộc tấn công. Ảnh: AP

Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ nghĩa vụ đạo đức và luật pháp về thượng tôn pháp luật, bảo vệ dân thường và đảm bảo các hành vi xâm phạm luật pháp phải bị trừng trị.          

Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel thông báo hải quân nước này hồi sáng sớm 30/4 đã chặn 21 trong tổng số 58 tàu thuộc đội tàu ủng hộ dải Gaza và bắt giữ 175 nhà hoạt động trên các tàu, tại vị trí gần đảo Crete của Hy Lạp.

“Đoàn tàu tự do Global Sumud” xuất phát từ cảng Barcelona, Tây Ban Nha hôm 12/4 với sự tham gia của 58 tàu cùng hàng trăm nhà hoạt động quốc tế thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Đại diện của đội tàu chỉ trích gay gắt động thái ngăn chặn và bắt giữ của hải quân Israel, coi đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế vì nó diễn ra tại vùng biển quốc tế, cách xa Israel hàng trăm km.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza Israel bắt nhà hoạt động quốc tế Israel Gaza
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh các cặp đôi Palestine trong lễ cưới tập thể ở dải Gaza
Cận cảnh các cặp đôi Palestine trong lễ cưới tập thể ở dải Gaza

VOV.VN - Hôm nay (25/4) tại trung tâm dải Gaza diễn ra lễ cưới tập thể của khoảng 150 cặp đôi người Palestine bất chấp các hoạt động quân sự gây thương vong khu vực.

Cận cảnh các cặp đôi Palestine trong lễ cưới tập thể ở dải Gaza

Cận cảnh các cặp đôi Palestine trong lễ cưới tập thể ở dải Gaza

VOV.VN - Hôm nay (25/4) tại trung tâm dải Gaza diễn ra lễ cưới tập thể của khoảng 150 cặp đôi người Palestine bất chấp các hoạt động quân sự gây thương vong khu vực.

Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza
Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Cần hơn 71 tỷ USD để tái thiết Gaza trong thập kỷ tới
Cần hơn 71 tỷ USD để tái thiết Gaza trong thập kỷ tới

VOV.VN - Theo một đánh giá của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) được công bố hôm qua (20/4), cần hơn 71 tỷ USD trong thập kỷ tới để tái thiết Gaza, dải đất đã bị tàn phá bởi xung đột.

Cần hơn 71 tỷ USD để tái thiết Gaza trong thập kỷ tới

Cần hơn 71 tỷ USD để tái thiết Gaza trong thập kỷ tới

VOV.VN - Theo một đánh giá của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) được công bố hôm qua (20/4), cần hơn 71 tỷ USD trong thập kỷ tới để tái thiết Gaza, dải đất đã bị tàn phá bởi xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ