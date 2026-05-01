Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

Theo các nhân viên y tế, các cuộc tấn công của Israel tại miền Trung và miền Nam Gaza trong hôm qua (30/4) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Ít nhất 824 người Palestine đã thiệt mạng và 2.316 người khác bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Phía Israel cũng có 4 binh sĩ thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian. Trong khi số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza đã vượt quá 72.600 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cũng trong hôm 30/4, một quan chức Hamas cho biết, phái đoàn của lực lượng này đã đến Ai Cập hai ngày trước đó, để thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch, Israel sẽ rút quân xa hơn trong giai đoạn hai, khi chính quyền chuyển tiếp sẽ nắm quyền kiểm soát Gaza và một lực lượng an ninh đa quốc gia được triển khai. Cùng với đó, Hamas sẽ bị giải giáp khi quá trình tái thiết bắt đầu. Tuy nhiên cho đến nay, việc thực hiện giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình Gaza chưa có nhiều tiến triển.