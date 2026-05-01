Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

Thứ Sáu, 05:45, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Theo các nhân viên y tế, các cuộc tấn công của Israel tại miền Trung và miền Nam Gaza trong hôm qua (30/4) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Một cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ảnh: AP

Ít nhất 824 người Palestine đã thiệt mạng và 2.316 người khác bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Phía Israel cũng có 4 binh sĩ thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian. Trong khi số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza đã vượt quá 72.600 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cũng trong hôm 30/4, một quan chức Hamas cho biết, phái đoàn của lực lượng này đã đến Ai Cập hai ngày trước đó, để thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch, Israel sẽ rút quân xa hơn trong giai đoạn hai, khi chính quyền chuyển tiếp sẽ nắm quyền kiểm soát Gaza và một lực lượng an ninh đa quốc gia được triển khai. Cùng với đó, Hamas sẽ bị giải giáp khi quá trình tái thiết bắt đầu. Tuy nhiên cho đến nay, việc thực hiện giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình Gaza chưa có nhiều tiến triển.

Các cuộc tấn công của Israel khiến 9 người tại Lebanon thiệt mạng

VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích tại miền Nam Lebanon trong ngày 30/4, khiến 9 người thiệt mạng. Tổng thống Lebanon đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel, trong khi quân đội Israel tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công để loại trừ các mối đe dọa.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Gaza Israel tấn công Gaza không kích
Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon
Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng
Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

