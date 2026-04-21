Cần hơn 71 tỷ USD để tái thiết Gaza trong thập kỷ tới

Thứ Ba, 07:14, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một đánh giá của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) được công bố hôm qua (20/4), cần hơn 71 tỷ USD trong thập kỷ tới để tái thiết Gaza, dải đất đã bị tàn phá bởi xung đột.

Báo cáo của Liên hợp quốc và EU, được thực hiện phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), cho biết việc tái thiết Gaza trong thập kỷ tới, cần khoảng 71,4 tỷ USD.

Phần lớn các trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác tại Gaza đã bị san phẳng thành đống đổ nát sau 2 năm xung đột. Việc khôi phục các dịch vụ thiết yếu, xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng và hỗ trợ phục hồi kinh tế sẽ cần 26,3 tỷ USD trong 18 tháng đầu tiên.

can hon 71 ty usd de tai thiet gaza trong thap ky toi hinh anh 1
Hậu quả của một cuộc tấn công tại thành phố Gaza. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo đánh giá, quy mô và phạm vi của sự thiếu thốn trên các khía cạnh như điều kiện sống, sinh kế, thu nhập, an ninh lương thực, bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, đã đẩy lùi sự phát triển con người tại Gaza tới 77 năm.

Liên hợp quốc và EU nhấn mạnh, do quy mô nhu cầu vô cùng lớn, các nỗ lực phục hồi phải song hành với hoạt động nhân đạo ở Gaza, đảm bảo quá trình chuyển đổi từ cứu trợ khẩn cấp sang tái thiết quy mô lớn.

Báo cáo khẳng định quá trình phục hồi và tái thiết cần phải do người Palestine lãnh đạo, bao gồm việc chuyển giao quyền quản trị cho Chính quyền Palestine, phù hợp với Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, theo Liên hợp quốc và EU, cần một thỏa thuận ngừng bắn bền vững và an ninh đầy đủ, tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và khôi phục ngay lập tức các dịch vụ thiết yếu, cũng như sự di chuyển tự do của người dân, hàng hóa và vật liệu tái thiết, bên trong Gaza và giữa dải đất này với Bờ Tây.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ ông Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến nước này

VOV.VN - Ông Péter Magyar - Thủ tướng đắc cử của Hungary, ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến Budapest do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang có hiệu lực.

VOV.VN - Ông Péter Magyar - Thủ tướng đắc cử của Hungary, ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến Budapest do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang có hiệu lực.

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

