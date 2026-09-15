13 người bị thương khi Houthi tấn công Saudi Arabia

Theo nguồn tin, 3 thành phố phía Nam Saudi Arabia bị Houthi tập kích hôm qua là Khamis Mushait, Abha và Taif. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, tình trạng thương tích cụ thể của các nạn nhân, không được đề cập.

Hình ảnh tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông-Tây của Saudi Arabia bị hư hại sau các vụ tấn công của Houthi (Ảnh: Reuters)

Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen liên tục bị cáo buộc đã phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào các địa phương phía Nam Saudi Arabia. Ngay trong sáng nay, cảnh báo nguy cơ tấn công cũng đã được kích hoạt tại 6 thành phố là Jeddah, Abha, Jazan, AlUla, Yanbu và Taif. Lệnh báo động được hủy bỏ sau đó ít giờ.

Ngoài lực lượng Houthi ở Yemen, các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq, cũng bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Saudi Arabia. Trong đó, cuộc tập kích hôm 10/9 khiến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông-Tây bị hư hại và phải tạm dừng hoạt động.

Vụ việc này cùng với căng thẳng đang gia tăng trên biển Đỏ và eo biển Hormuz, đã đẩy giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent biển Bắc tăng thêm 1,18%, lên mức 106,93 USD/thùng. Dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng đội giá thêm 1,24%, đạt mức 102,65 USD/thùng. Trước đó, trong ngày hôm qua, giá dầu Brent và dầu Mỹ cũng tăng lần lượt 1% và 1,3%.