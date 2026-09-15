Saudi Arabia quyết nối lại đường ống dầu Đông - Tây trong vài ngày tới

Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum ngày 15/9, cho biết Saudi Arabia đang sửa chữa tuyến đường ống Đông - Tây “nhanh nhất có thể”, đồng thời nhấn mạnh các đánh giá về tình trạng của tuyến đường ống cần dựa trên thông tin chính thức từ Riyadh. Ông cho biết lượng dầu dự trữ tại cuối tuyến ống vẫn cho phép hoạt động bốc dầu lên tàu tiếp tục trong thời gian tuyến này tạm ngừng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đường ống dẫn khí Đông-Tây của Saudi Arabia sau vụ tấn công xảy ra vào ngày 11/9 (Ảnh: Reuters)

Tuyến đường ống dầu Đông - Tây, còn gọi là Petroline, dài khoảng 1.200 km, nối khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến này đã phải dừng hoạt động sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tuần trước, làm gián đoạn khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần 4% nguồn cung dầu toàn cầu. Saudi Arabia cáo buộc các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq đứng sau vụ tấn công.

Saudi Arabia đặt mục tiêu khôi phục một phần hoạt động của tuyến đường ống Đông - Tây trong vòng vài ngày, dù việc sửa chữa các trạm bơm bị hư hại và đưa tuyến ống trở lại đầy đủ công suất có thể mất nhiều thời gian hơn. Theo Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Société Générale của Pháp, Michael Haigh, ước tính công việc sửa chữa tuyến đường ống có thể kéo dài từ 3-7 ngày, tùy mức độ thiệt hại. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng tuyên bố, Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực phát triển thêm cơ sở hạ tầng và đường ống dẫn dầu ở Trung Đông để vận chuyển dầu đến thị trường toàn cầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Áp lực khôi phục tuyến đường ống Đông-Tây ngày càng lớn khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa và UAV vào Saudi Arabia. Giá dầu Brent sáng 15/9 tăng lên khoảng 106,93 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 102,65 USD/thùng, phản ánh lo ngại về khả năng tuyến đường ống Đông-Tây ngừng hoạt động kéo dài có thể khiến nguồn cung dầu thế giới thắt chặt hơn nữa.