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Houthi tấn công Saudi Arabia, nguy cơ khủng hoảng dầu gia tăng

Thứ Ba, 08:44, 15/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 15/9 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia, trong khi các nước Arab vùng Vịnh hoãn cuộc đàm phán dự kiến với Iran, làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng và đe dọa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Lực lượng Houthi cho biết đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ không quân ở Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia.

Theo tuyên bố của Houthi, các mục tiêu bị tấn công gồm nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn. Lực lượng Houthi cho biết đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.

houthi tan cong saudi arabia, nguy co khung hoang dau gia tang hinh anh 1
Lực lượng Houthi tại quận Bani Matar trên đường đến Sanaa, Yemen. Ảnh: AP

Nhà chức trách Saudi Arabia đã phát cảnh báo khẩn cấp tại Khamis Mushait và 3 thành phố khác ở miền Nam nước này.

Cuộc tấn công mới diễn ra sau vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia hôm 12/9 mà Riyadh cáo buộc do các tay súng được Iran hậu thuẫn tại Iraq thực hiện. Vụ việc đã khiến đường ống dẫn dầu đông-tây của Saudi Arabia bị gián đoạn. Tuyến đường ống này cho phép Saudi Arabia vận chuyển dầu xuất khẩu của các nước vùng Vịnh, tránh đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Sức ép đối với nguồn cung dầu toàn cầu càng gia tăng khi lực lượng Houthi nhanh chóng mở rộng kiểm soát tại Yemen trong những ngày gần đây, chiếm giữ nhiều khu vực, trong đó có đảo Perim ở cửa ngõ Biển Đỏ hôm 12/9.

Xung đột tái bùng phát tại Yemen đang tạo thêm một thách thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ chịu sức ép từ các đồng minh vùng Vịnh trong việc hỗ trợ kiềm chế Houthi, nhưng đồng thời tìm cách tránh mở thêm một mặt trận quy mô lớn.

Saudi Arabia dẫn đầu liên minh quân sự chống lực lượng Houthi từ năm 2015. Tuy nhiên, giao tranh lắng xuống trong những năm gần đây sau khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập. Các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại trong tháng này khi Houthi đẩy lùi các lực lượng trung thành với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Washington đến nay vẫn từ chối yêu cầu của Saudi Arabia về việc trực tiếp can thiệp quân sự, ngoài việc hỗ trợ tình báo. Tổng thống Trump cuối tuần qua cho biết ông đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia và Houthi cũng đã liên hệ với Washington, kêu gọi Mỹ không can dự vào cuộc xung đột.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính khoảng 82.000 người Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ đầu tháng 9 khi lực lượng Houthi nhanh chóng tiến vào nhiều thành phố, trong đó có cảng Mocha lịch sử bên bờ Biển Đỏ hồi tuần trước.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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