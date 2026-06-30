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145 triệu người Mỹ đối mặt đợt nắng nóng nguy hiểm trong kỳ nghỉ Quốc khánh

Thứ Ba, 05:28, 30/06/2026
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VOV.VN - Khoảng 145 triệu người dân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan trong tuần lễ nghỉ Quốc khánh 4/7, khi một đợt không khí nóng bao trùm phần lớn khu vực miền Đông và Trung Tây nước này, trong lúc các đám cháy rừng nghiêm trọng vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Tây.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, cảnh báo nắng nóng đã được ban hành từ vùng Trung Tây kéo dài tới Florida và toàn bộ khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trong những ngày tới được dự báo phổ biến từ 32 đến 38 độ C, trong khi chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 40 đến 46 độ C.

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Các trung tâm làm mát cộng đồng được mở cửa để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng. Ảnh: Reuters

Các thành phố lớn ở khu vực bờ Đông như New York, Washington, Philadelphia hay Bosotn…đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Từ ngày 1/7, nhiều nơi sẽ bước vào mức cảnh báo nắng nóng gay gắt đến cực độ khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt cũng như các bệnh liên quan đến thời tiết.

Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh từ ngày 3 đến 5/7, đúng dịp người dân Mỹ nghỉ lễ Quốc khánh. Các nhà khí tượng dự báo gần 100 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày có thể bị phá vỡ trên khắp nước Mỹ.

Tại thành phố New York, nhiệt độ cao nhất có thể đạt khoảng 35 độ C nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên tới 41 độ C. Trong khi đó, thủ đô Washington DC, nơi sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, được dự báo có nhiệt độ khoảng 39 độ C, với chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 42 độ C.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, thành phố Chicago đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, ở trong các không gian có điều hòa nhiệt độ, uống đủ nước và thường xuyên quan tâm tới người cao tuổi, trẻ nhỏ cùng những người có bệnh nền. Thành phố cũng đã mở 6 trung tâm làm mát cộng đồng để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng.

Quang Trung/VOV-Washington
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