17 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ lở đất tại Philippines

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết , tính đến 8h sáng nay, vị trí cuối cùng của bão Bavi là cách 555 km về phía đông bắc của Itbayat, Batanes. Bão vẫn duy trì sức mạnh, với sức gió duy trì tối đa 140 km/giờ gần tâm bão và gió giật lên đến 170 km/giờ.

Hàng loạt vụ lở đất đã xảy ra do mưa lớn tại Philippines (Ảnh: Philstar)

Bão đang di chuyển về hướng bắc-tây bắc với tốc độ 25 km/giờ khi tiếp tục di chuyển ra xa khỏi Philippines.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Bavi có thể vẫn duy trì cường độ bão trong vòng 12 giờ tới trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển sâu hơn vào đất liền Trung Quốc đại lục.

Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra cảnh báo rằng mặc dù bão Bavi sẽ không đổ bộ vào nước này, nhưng phần đuôi của bão có thể mang theo mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng đến nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Manila.

Hàng loạt vụ lở đất đã xảy ra tại Philippines do tác động của cơn bão. Theo thông báo của chính quyền địa phương, hai vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra bởi bão Bavi đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích trên đảo Mindanao phía nam Philippines.