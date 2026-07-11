Mưa lớn kéo dài tại Bắc Kinh: Hơn 100.000 người phải sơ tán

Theo Văn phòng Phòng chống lũ lụt thành phố Bắc Kinh, tính đến 21h ngày 10/7, toàn thành phố đã sơ tán 38.114 hộ với 102.859 người. Do ảnh hưởng của mưa lớn, 181 khu du lịch bị đóng cửa, 167 điểm cắm trại và 4.311 cơ sở homestay nông thôn tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý, 73 cơ sở dưỡng lão đã phải đóng cửa, toàn bộ người cao tuổi được chuyển đến khu vực an toàn.

Mưa lớn kéo dài tại Bắc Kinh có nguy cơ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan

Đài Khí tượng Bắc Kinh cho biết, từ đêm 10/7 đến đêm 11/7, khu vực này có mưa to đến rất to, cục bộ mưa đặc biệt lớn. Toàn bộ quá trình mưa dự kiến kéo dài khoảng 40 giờ, với tổng lượng mưa tích lũy lớn. Hai thời điểm mưa mạnh nhất rơi vào đêm 10/7 và đêm 11/7, với cường độ mưa theo giờ có thể đạt 50-100 mm, trong khi một số khu vực như Mật Vân, Bình Cốc, Thuận Nghĩa và Phòng Sơn có thể ghi nhận lượng mưa cục bộ trên 300 mm, đạt mức mưa đặc biệt lớn. Giới chuyên gia nhận định, đợt mưa này có khả năng gây thiệt hại cao và mang tính cực đoan.

Thực tế ghi nhận cho thấy, một số khu vực tại quận Bình Cốc đã xuất hiện lượng mưa trên 190 mm, trong khi nhiều khu vực như Mật Vân, Hoài Nhu, Thuận Nghĩa và Phòng Sơn có thể ghi nhận tổng lượng mưa vượt 150 mm.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến giao thông tại Bắc Kinh. Trong ngày 10/7, nhiều chuyến tàu ngoại ô Bắc Kinh trên các tuyến S2, Hoài Nhu - Mật Vân và Thông Châu - Mật Vân đã phải tạm dừng hoạt động. Ngành đường sắt thành phố đã kích hoạt các mức cảnh báo cao, tăng cường kiểm tra hạ tầng, theo dõi thời tiết theo thời gian thực và chuẩn bị lực lượng, vật tư ứng phó khẩn cấp.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trong khi các vùng trũng thấp ở đô thị dễ bị ngập úng. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài tại Bắc Kinh

Đáng chú ý, việc đóng cửa các cơ sở dưỡng lão và sơ tán người cao tuổi được triển khai quyết liệt trong bối cảnh Bắc Kinh từng hứng chịu thảm họa mưa lũ nghiêm trọng vào tháng 7 năm ngoái, khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 32 người tại một cơ sở dưỡng lão ở quận Mật Vân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền thành phố Bắc Kinh đang duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn và các hiện tượng thiên tai thứ cấp gây ra.