Trung Quốc khẩn trương ứng phó bão Bavi

Theo Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc, bão Bavi đã suy yếu từ cấp siêu bão xuống cấp bão mạnh nhưng vẫn duy trì cường độ rất lớn, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới cấp 14, áp suất trung tâm thấp nhất 945 hPa. Dự kiến, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và đổ bộ ven biển từ Phúc Thanh, Phúc Kiến đến Ôn Lĩnh, Chiết Giang trong đêm 11/7.

Tàu thuyền neo đậu tranh bão tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc dự báo, hoàn lưu bão kết hợp áp cao cận nhiệt đới sẽ gây mưa to đến đặc biệt to cho Đài Loan, Phúc Kiến, Chiết Giang, đồng thời “kéo” hơi ẩm lên các khu vực Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh, thành như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Cam Túc, Sơn Tây… trải qua các đợt mưa lớn, lũ lớn trên diện rộng.

Trong khi đó, ở những khu vực ít mưa thuộc miền Trung và miền Đông Trung Quốc, bão sẽ làm gia tăng tình trạng nắng nóng, với nhiệt độ vượt 35°C, tạo thời tiết oi bức kéo dài.

Trên biển, cơ quan hải dương Trung Quốc cũng cảnh báo sóng biển mức đỏ tại các khu vực phía Nam, Bắc biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, với độ cao sóng có nơi lên tới 9-14 m; khu vực ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến có sóng lớn 5-7 m, kèm cảnh báo nước dâng do bão 50-120 cm.

Trước tình hình trên, Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc sáng 10/7 đã đồng thời phát cảnh báo bão màu cam, cảnh báo mưa lớn màu vàng và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh màu xanh đối với nhiều khu vực trên cả nước. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Hải dương Quốc gia cũng phát đi cảnh báo sóng biển mức đỏ và cảnh báo triều cường do bão ở mức xanh.

Tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, chính quyền địa phương đang khẩn trương sơ tán dân cư tại các khu vực nguy cơ cao trước khi bão đổ bộ, đồng thời dừng các tuyến vận tải hành khách đường thủy, tạm ngừng thi công công trình thủy trên biển, cho học sinh nghỉ học và dừng các hoạt động tập trung trong và ngoài nhà trường. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cũng đã kích hoạt ứng phó cấp III về phòng chống thiên tai địa chất đối với hai tỉnh này, sau khi các chuyên gia đánh giá nguy cơ sạt lở đất ở mức cao do lượng mưa tích lũy có nơi lên tới 500-600 mm.

Trên trục sông Trường Giang, Cục Hàng hải Trung Quốc đã áp dụng kiểm soát giao thông tạm thời trên một số đoạn trọng yếu, cấm tàu thuyền ra vào các vùng nước có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của bão, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trực 24/24 và phát cảnh báo liên tục tới các chủ tàu.

Ngành đường sắt và hàng không tại khu vực Đồng bằng sông Trường Giang cũng kích hoạt chế độ ứng phó bão, lũ, điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, rà soát đường băng, sân đỗ, chuẩn bị vật tư chống ngập và phương án tiếp nhận máy bay chuyển hướng hạ cánh…

Với việc đồng loạt nâng cấp cảnh báo, chủ động sơ tán người dân, xả lũ hồ chứa, kiểm soát giao thông trên các tuyến sông lớn và điều chỉnh hoạt động vận tải, Trung Quốc đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão Bavi kèm mưa lớn và gió giật mạnh dự kiến ảnh hưởng tới nhiều vùng trên cả nước.