2 tàu chở hơn 4 triệu thùng dầu thô bị cháy tại eo biển Hormuz

Thông báo của Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 tàu bị cháy sáng sớm 12/11 khi đang chở theo hơn 4 triệu thùng dầu thô. Các phương tiện gặp sự cố an ninh tại tuyến lưu thông không được cấp phép ở phía Nam eo Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

IRGC khẳng định vụ cháy khiến cả 2 tàu dầu không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

Thời gian gần đây, IRGC thường xuyên thông báo về việc tàu dầu gặp sự cố an ninh và bốc cháy tại eo biển Hormuz, chủ yếu do va trúng thủy lôi. Một số báo cáo khẳng định, căn cứ các thông báo của Iran, tổng số tàu dầu gặp sự cố tại eo Hormuz trong tháng 10 và hơn 10 ngày đầu tháng 11, đã lên tới khoảng 50 chiếc. Tuy nhiên, tính chân thực của số liệu, chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng.