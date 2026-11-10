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Iran bác tin đàm phán mở lại eo Hormuz để lấy 8 tỷ USD

Thứ Ba, 05:43, 10/11/2026
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VOV.VN - Iran tối qua đã bác thông tin nói rằng nước này chấp nhận đàm phán mở lại eo biển Hormuz, để đổi lấy 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng. Trước đó, Hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức cấp cao Iran khẳng định thông tin về việc Tehran đang đàm phán mở lại eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức cấp cao Iran khẳng định thông tin về việc Tehran đang đàm phán mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, để được giải phóng 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng, là hoàn toàn sai sự thật. Quan chức này nhấn mạnh Iran vẫn giữ nguyên lập trường là đàm phán chỉ có thể diễn ra, khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện liên quan của Iran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.   

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Eo biển Hormuz của Iran. (Ảnh: Getty Images)

Cũng liên quan tiến trình giải quyết xung đột Mỹ-Iran, truyền thông Iran cùng ngày tiết lộ rằng Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, vừa tiến hành chuyến thăm bí mật tới Tehran hôm thứ 6 (6/11). Trong chuyến thăm, Thủ tướng al-Zaidi đã thảo luận với Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf, trong khoảng vài giờ. Cuộc gặp tập trung vào nỗ lực ngoại giao của Baghdad nhằm giúp Washington và Tehran kết thúc xung đột. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể, chưa được công bố.

Cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran đến nay đã bước sang tháng thứ 9 mà chưa rõ hồi kết. Trong gần 4 tháng qua, Mỹ và Iran chưa tổ chức thêm bất kỳ vòng đàm phán chính thức nào. Nhiều báo cáo khẳng định Washington đang điều chỉnh chiến lược đối phó với Tehran. Theo đó, thay vì phát động tấn công quân sự, Mỹ tập trung phong tỏa toàn diện nền kinh tế Iran, làm suy giảm nguồn lực và khả năng chống chịu của Tehran. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Đại giáo chủ nước này Mojtaba Khamenei, đang rất không hài lòng và muốn sớm chấm dứt tình trạng nửa vời “không chiến tranh, không hòa bình”, như hiện nay.

Bá Thi/VOV-Cairo
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