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Thêm 3 tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 06:09, 09/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 8/11 thông báo ít nhất 3 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong cùng ngày.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định cả 3 tàu bị trúng thủy lôi do không thực hiện khai báo và đi vào tuyến phi pháp tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

Thời gian qua, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu bị trúng thủy lôi khi di chuyển qua eo biển Hormuz mà không theo tuyến do Tehran chỉ định. Một số báo cáo khẳng định chỉ trong tuần đầu tháng 11, tổng số tàu dầu đã va phải thủy lôi tại eo Hormuz theo công bố của Iran, đã lên tới hơn 10 chiếc.

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Tàu biển tại eo Hormuz. Ảnh minh họa: AP

Về tình hình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua cho biết tiến trình đã không có thêm bất kỳ chuyển biến nào, kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3/11. Mặc dù vậy, ông Araghchi khẳng định Tehran vẫn giữ nguyên đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột với Washington trong vòng 2 ngày. Ngoại trưởng Iran đồng thời cảnh báo, nếu bị tấn công, các lực lượng vũ trang Iran sẽ “dội mưa địa ngục” xuống kẻ thù.

Mỹ và Iran đã dừng giao tranh quy mô lớn từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, trong tuần qua, quân đội Mỹ đã 2 lần tập kích vào đảo Qeshm của Iran, viện lý do phòng vệ. Về phần mình, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắn hạ hàng loạt UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz, cao điểm lên tới 5 chiếc chỉ trong 1 ngày.

Bá Thi/VOV-Ai Cập
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