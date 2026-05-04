Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ

“Không có tàu hải quân Mỹ nào bị tấn công”, CENTCOM cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội X.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa: Hạm đội 7.

Trích dẫn một thông cáo quân sự, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin rằng “sau một cảnh báo kiên quyết và nhanh chóng từ hải quân của mình, việc tiến vào eo biển Hormuz của những gì mà họ mô tả là tàu khu trục của Mỹ và Israel đã bị ngăn chặn”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, hải quân Iran đã ngăn chặn các “tàu khu trục của đối phương” tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bắt đầu bảo vệ các tàu thuyền đang cố gắng rời khỏi vịnh Ba Tư.

Thế nhưng eo biển Hormuz vẫn gần như trống rỗng cho đến nay, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc nước này hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi ông Trump công bố kế hoạch hướng dẫn các tàu ra khỏi eo biển Hormuz, nhưng sau đó ổn định trở lại khi các nhà giao dịch chờ xem liệu kế hoạch này có hiệu quả hay không.

Trong khi đó, các thành viên thủy thủ đoàn từ một tàu Iran bị Mỹ bắt giữ tháng trước đã được chuyển giao cho Pakistan để hồi hương, theo Bộ Ngoại giao Pakistan.