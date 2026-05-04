Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ

Thứ Hai, 20:01, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng một tàu hải quân Mỹ đã bị tên lửa Iran tấn công gần eo biển Hormuz.

“Không có tàu hải quân Mỹ nào bị tấn công”, CENTCOM cho biết trong một đăng tải trên mạng xã hội X.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa: Hạm đội 7.

Trích dẫn một thông cáo quân sự, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin rằng “sau một cảnh báo kiên quyết và nhanh chóng từ hải quân của mình, việc tiến vào eo biển Hormuz của những gì mà họ mô tả là tàu khu trục của Mỹ và Israel đã bị ngăn chặn”.

Iran tuyên bố đã ngăn chặn Mỹ tiến vào eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước đưa tin. Xem thêm tại đây

Theo truyền thông nhà nước Iran, hải quân Iran đã ngăn chặn các “tàu khu trục của đối phương” tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bắt đầu bảo vệ các tàu thuyền đang cố gắng rời khỏi vịnh Ba Tư.

Thế nhưng eo biển Hormuz vẫn gần như trống rỗng cho đến nay, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc nước này hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi ông Trump công bố kế hoạch hướng dẫn các tàu ra khỏi eo biển Hormuz, nhưng sau đó ổn định trở lại khi các nhà giao dịch chờ xem liệu kế hoạch này có hiệu quả hay không.

Trong khi đó, các thành viên thủy thủ đoàn từ một tàu Iran bị Mỹ bắt giữ tháng trước đã được chuyển giao cho Pakistan để hồi hương, theo Bộ Ngoại giao Pakistan.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ phối hợp với Pakistan bàn giao thủy thủ đoàn của tàu Iran bị bắt giữ
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 xác nhận 22 thành viên thủy thủ đoàn người Iran trên tàu container bị phía Mỹ bắt giữ trước đó đã được sơ tán sang Pakistan và sẽ được bàn giao cho phía Iran.

