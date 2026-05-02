Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

Các nhà đàm phán “rất giỏi” của Iran - như cách gọi của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả - đã gửi cho Tổng thống Mỹ Trump một đề xuất mới mà ông cho là không thỏa đáng.

Theo CNN, việc Tehran không sẵn lòng đưa ra một thỏa hiệp có thể chấp nhận được đối với Mỹ cho thấy sự thoải mái của họ với một tình trạng bế tắc kéo dài, bất chấp lệnh phong tỏa bằng hải quân của Mỹ nhằm gây sức ép buộc chế độ Iran đầu hàng.

Mỹ và Iran tiếp tục cuộc đấu cân não. Đồ họa: Reuters.

Khi cuộc xung đột kéo dài mà không có giải pháp quân sự hoặc ngoại giao, Iran tin rằng tầm nhìn của họ về một trật tự khu vực mới đang dần được chấp nhận.

Trong một thông điệp mới đây, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã tuyên bố chiến thắng trước Mỹ và ngụ ý “thống lĩnh” vùng vịnh Ba Tư, trước khi tuyên bố Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông “không vội” và vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa hàng hải, ngay cả khi các nhà phân tích dự đoán sẽ mất nhiều tuần để gây đủ áp lực cần thiết lên một chế độ đã tôi luyện qua nhiều năm bị trừng phạt.

Trong khi cả hai bên tiếp tục cuộc đấu ngầm, giá cả toàn cầu tăng cao đã gây khó khăn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới, với các nhà phân tích dự báo lạm phát toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng và các quốc gia đang gấp rút chuẩn bị cho những cú sốc tiếp theo nếu xung đột kéo dài.

“Chúng ta sẽ giải quyết việc này một cách đúng đắn”, ông Trump nói. “Chúng ta sẽ không bỏ cuộc sớm và rồi để vấn đề nổi cộm trở lại sau 3 năm nữa”.

