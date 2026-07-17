29 nước ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới tại Trung Quốc

Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, nơi sẽ diễn ra Hội nghị AI thế giới và Cuộc họp cấp cao về Quản trị AI toàn cầu 2026 từ 17-20/7.

Trung Quốc hiện là một cường quốc về AI. Ảnh: Tân Hoa xã.

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, theo thỏa thuận, đây sẽ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này sẽ tuân thủ tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo đuổi nguyên tắc tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và vì lợi ích chung, tuân thủ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu về AI, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và có trật tự của AI theo hướng có lợi, an toàn và công bằng, vì lợi ích của toàn nhân loại.

Đại diện của 29 quốc gia, như Nga, Lào, Indonesia, Kazakhstan và Pakistan đã ký kết thỏa thuận, trở thành thành viên sáng lập của tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Được biết, đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới được Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị AI Thế giới tổ chức năm ngoái trong bài phát biểu của Thủ tướng Lý Cường.

Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, nhằm trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về lập trường chính sách và các đề xuất khái niệm của Trung Quốc liên quan đến phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Đối tác thông minh, cùng kiến ​​tạo tương lai”. Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, hội nghị 2026 có khu vực triển lãm rộng hơn 100.000 m2, quy tụ hơn 1.100 công ty và hơn 3.000 gian trưng bày, với hơn 300 sản phẩm AI lần đầu tiên ra mắt toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 16/7, Trung Quốc đã ra mắt mô hình AI vận hành năng lượng sạch. Cụ thể, Tập đoàn Đầu tư quốc gia Trung Quốc (SDIC) cho biết mô hình lớn vận hành thông minh tích hợp thủy điện, điện gió và điện mặt trời đầu tiên của nước này đã chính thức được ra mắt tại lưu vực sông Nhã Lung, tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI) VOV.VN - Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh cần thúc đẩy cách tiếp cận bao trùm, tôn trọng chủ quyền số và tăng cường xây dựng năng lực nhằm thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các quốc gia.

Theo giới thiệu, mô hình này tạo đột phá khi kết nối toàn bộ quy trình từ dự báo khí tượng, thủy văn, tài nguyên gió - bức xạ mặt trời đến khâu ra quyết định vận hành hệ thống điện. Qua đó, mô hình được ví như “bộ não thông minh” phục vụ các tổ hợp căn cứ năng lượng sạch quy mô hàng chục triệu kW.

Giới chuyên môn cho rằng việc tích hợp đồng bộ nhiều nguồn năng lượng tái tạo giúp nâng cao hiệu quả điều phối, giảm thiểu rủi ro do biến động thời tiết và tối ưu hóa sản lượng phát điện. Đây cũng là hướng đi quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển các “căn cứ năng lượng sạch quy mô lớn” tại khu vực phía Tây nước này.

Bên cạnh đó, so với các mô hình truyền thống chỉ dự báo dòng chảy lưu vực chính xác trong khoảng hơn 10 ngày, mô hình mới đã kéo dài thời gian dự báo lên tới 60 ngày. Trong đó, độ chính xác dự báo theo giờ trong 10 ngày đầu tăng khoảng 5%, còn dự báo trung và dài hạn từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 60 cũng được cải thiện. Đáng chú ý, tốc độ phản hồi của dự báo khí tượng được nâng từ cấp độ giờ xuống cấp độ phút, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành.

Việc công bố mô hình này được đánh giá là bước tiến mới của Trung Quốc trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực năng lượng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành điện và nâng cao năng lực quản lý, khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong dài hạn.