English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

29 nước ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới tại Trung Quốc

Thứ Sáu, 11:40, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 29 quốc gia hôm qua (16/7) đã ký một thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới (WAI Cooperation Organization) tại  Trung Quốc. Ngoại trưởng Vương Nghị đã thay mặt chính phủ Trung Quốc ký kết thỏa thuận.

Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, nơi sẽ diễn ra Hội nghị AI thế giới và Cuộc họp cấp cao về Quản trị AI toàn cầu 2026 từ 17-20/7.

29 nuoc ky thoa thuan thanh lap to chuc hop tac ai the gioi tai trung quoc hinh anh 1
Trung Quốc hiện là một cường quốc về AI. Ảnh: Tân Hoa xã.

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, theo thỏa thuận, đây sẽ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này sẽ tuân thủ tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo đuổi nguyên tắc tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và vì lợi ích chung, tuân thủ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu về AI, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và có trật tự của AI theo hướng có lợi, an toàn và công bằng, vì lợi ích của toàn nhân loại.

Đại diện của 29 quốc gia, như Nga, Lào, Indonesia, Kazakhstan và Pakistan đã ký kết thỏa thuận, trở thành thành viên sáng lập của tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Được biết, đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới được Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị AI Thế giới tổ chức năm ngoái trong bài phát biểu của Thủ tướng Lý Cường.

Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, nhằm trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về lập trường chính sách và các đề xuất khái niệm của Trung Quốc liên quan đến phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Đối tác thông minh, cùng kiến ​​tạo tương lai”. Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, hội nghị 2026 có khu vực triển lãm rộng hơn 100.000 m2, quy tụ hơn 1.100 công ty và hơn 3.000 gian trưng bày, với hơn 300 sản phẩm AI lần đầu tiên ra mắt toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 16/7, Trung Quốc đã ra mắt mô hình AI vận hành năng lượng sạch. Cụ thể, Tập đoàn Đầu tư quốc gia Trung Quốc (SDIC) cho biết mô hình lớn vận hành thông minh tích hợp thủy điện, điện gió và điện mặt trời đầu tiên của nước này đã chính thức được ra mắt tại lưu vực sông Nhã Lung, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo giới thiệu, mô hình này tạo đột phá khi kết nối toàn bộ quy trình từ dự báo khí tượng, thủy văn, tài nguyên gió - bức xạ mặt trời đến khâu ra quyết định vận hành hệ thống điện. Qua đó, mô hình được ví như “bộ não thông minh” phục vụ các tổ hợp căn cứ năng lượng sạch quy mô hàng chục triệu kW.

Giới chuyên môn cho rằng việc tích hợp đồng bộ nhiều nguồn năng lượng tái tạo giúp nâng cao hiệu quả điều phối, giảm thiểu rủi ro do biến động thời tiết và tối ưu hóa sản lượng phát điện. Đây cũng là hướng đi quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển các “căn cứ năng lượng sạch quy mô lớn” tại khu vực phía Tây nước này.

Bên cạnh đó, so với các mô hình truyền thống chỉ dự báo dòng chảy lưu vực chính xác trong khoảng hơn 10 ngày, mô hình mới đã kéo dài thời gian dự báo lên tới 60 ngày. Trong đó, độ chính xác dự báo theo giờ trong 10 ngày đầu tăng khoảng 5%, còn dự báo trung và dài hạn từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 60 cũng được cải thiện. Đáng chú ý, tốc độ phản hồi của dự báo khí tượng được nâng từ cấp độ giờ xuống cấp độ phút, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành.

Việc công bố mô hình này được đánh giá là bước tiến mới của Trung Quốc trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực năng lượng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành điện và nâng cao năng lực quản lý, khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong dài hạn.

Bích Thuận, Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?
Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân
Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?
Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI), tàu không người lái và các cảm biến mới có thể khiến tàu ngầm bỗng chốc trở nên lồ lộ, không còn chỗ ẩn náu dưới đại dương.

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

Tàu ngầm giờ lộ rõ mồn một dưới công nghệ AI, drone và cảm biến mới?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI), tàu không người lái và các cảm biến mới có thể khiến tàu ngầm bỗng chốc trở nên lồ lộ, không còn chỗ ẩn náu dưới đại dương.

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026
Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ
Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng bị chi phối bởi các công ty Mỹ, châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát nhằm nhằm thu hẹp khoảng cách AI với Mỹ.

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng bị chi phối bởi các công ty Mỹ, châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát nhằm nhằm thu hẹp khoảng cách AI với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ