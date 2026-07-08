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Trung Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI)

Thứ Tư, 11:57, 08/07/2026
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VOV.VN - Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh cần thúc đẩy cách tiếp cận bao trùm, tôn trọng chủ quyền số và tăng cường xây dựng năng lực nhằm thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các quốc gia.

 

Phát biểu tại Đối thoại toàn cầu lần thứ nhất về quản trị trí tuệ nhân tạo do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Giả Quế Đức, Đại diện thường trực Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, đã trình bày quan điểm của Trung Quốc trong phiên thảo luận với chủ đề “thu hẹp khoảng cách AI”.

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Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Toàn cầu về Quản trị Trí tuệ nhân tạo (AI) của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 6/7. Ảnh: CCTV

Theo ông, trí tuệ nhân tạo đang tái định hình sâu sắc cục diện phát triển của các quốc gia và cấu trúc quản trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các bên cần lấy tính phổ cập và bao trùm làm nền tảng, lấy Liên Hợp Quốc làm kênh chủ đạo, đồng thời coi xây dựng năng lực là trọng tâm để hướng tới một tương lai số thông minh mang tính mở, công bằng, bền vững, an toàn và đáng tin cậy.

Đại diện Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh khái niệm “chủ quyền số”, cho rằng các quốc gia có quyền tự chủ lựa chọn công nghệ và sản phẩm AI phù hợp với điều kiện phát triển của mình, không nên bị ép buộc phải “chọn phe”.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc là nước đề xướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI, đồng thời đã đưa ra “Sáng kiến quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu” nhằm thúc đẩy chia sẻ lợi ích từ công nghệ này giữa các quốc gia.

Theo phía Trung Quốc, việc thu hẹp khoảng cách AI cần được thực hiện thông qua tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực, giúp các nước đang phát triển nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm AI không làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu.

Nhân dịp này, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026 cùng Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu, đồng thời kêu gọi các bên tích cực tham gia nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và thu hẹp khoảng cách phát triển trong lĩnh vực AI.

Đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo là sáng kiến được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2025, nhằm tạo diễn đàn để các quốc gia và các bên liên quan trao đổi về định hướng và khuôn khổ quản trị AI trong tương lai.

Hội nghị lần thứ nhất của cơ chế này diễn ra ngày 6/7 tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, tập trung thảo luận 4 nội dung chính gồm: cơ hội và tác động của AI; xây dựng năng lực và thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực AI; bảo đảm AI an toàn, đáng tin cậy; và quyền con người cùng sự giám sát của con người.

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Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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