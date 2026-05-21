Anh nới một phần lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ Nga vì xung đột Iran

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London vẫn duy trì sự ủng hộ “kiên định” đối với Ukraine, bất chấp việc trì hoãn thực thi một số lệnh trừng phạt mới liên quan đến dầu Nga.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 21/5, Anh cho phép nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga đã được tinh chế tại nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Trước đó, London từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm này kể từ tháng 10/2025.

Một tàu chở dầu nghi ngờ là của Nga bị hải quân Pháp bắt giữ trên biển Địa Trung Hải tại Fos-sur-Mer, miền nam nước Pháp. Ảnh: AP

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cùng việc Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Quyết định của chính phủ Anh vấp phải sự phản đối của đảng Bảo thủ đối lập. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer khẳng định đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ người tiêu dùng Anh trước biến động năng lượng.

“Đây là các lệnh trừng phạt mới đang được triển khai theo từng giai đoạn. Hoàn toàn không phải việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện có”, ông Starmer phát biểu trước Hạ viện Anh.

Chính phủ Anh cho biết các giấy phép nhập khẩu này chưa có thời hạn kết thúc cụ thể nhưng sẽ được rà soát thường xuyên.

Không chỉ Anh, Mỹ gần đây cũng có động thái nới lỏng một phần các hạn chế liên quan đến dầu Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đầu tuần này đã gia hạn thêm 30 ngày cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang trên đường vận chuyển.

Trong tuyên bố chung ngày 19/5, các bộ trưởng tài chính nhóm G7 vẫn tái khẳng định cam kết tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ông John Lough, chuyên gia thuộc viện nghiên cứu Chatham House tại London, nhận định việc xuất hiện các ngoại lệ trong cơ chế trừng phạt có thể tạo ra tác động biểu tượng không nhỏ.