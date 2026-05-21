中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh nới một phần lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ Nga vì xung đột Iran

Thứ Năm, 10:10, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Anh mới đây đã quyết định nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London vẫn duy trì sự ủng hộ “kiên định” đối với Ukraine, bất chấp việc trì hoãn thực thi một số lệnh trừng phạt mới liên quan đến dầu Nga.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 21/5, Anh cho phép nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga đã được tinh chế tại nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Trước đó, London từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm này kể từ tháng 10/2025.

anh noi mot phan lenh trung phat nham vao dau mo nga vi xung dot iran hinh anh 1
Một tàu chở dầu nghi ngờ là của Nga bị hải quân Pháp bắt giữ trên biển Địa Trung Hải tại Fos-sur-Mer, miền nam nước Pháp. Ảnh: AP

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cùng việc Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Quyết định của chính phủ Anh vấp phải sự phản đối của đảng Bảo thủ đối lập. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer khẳng định đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ người tiêu dùng Anh trước biến động năng lượng.

“Đây là các lệnh trừng phạt mới đang được triển khai theo từng giai đoạn. Hoàn toàn không phải việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện có”, ông Starmer phát biểu trước Hạ viện Anh.

Chính phủ Anh cho biết các giấy phép nhập khẩu này chưa có thời hạn kết thúc cụ thể nhưng sẽ được rà soát thường xuyên.

Không chỉ Anh, Mỹ gần đây cũng có động thái nới lỏng một phần các hạn chế liên quan đến dầu Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đầu tuần này đã gia hạn thêm 30 ngày cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang trên đường vận chuyển.

Trong tuyên bố chung ngày 19/5, các bộ trưởng tài chính nhóm G7 vẫn tái khẳng định cam kết tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ông John Lough, chuyên gia thuộc viện nghiên cứu Chatham House tại London, nhận định việc xuất hiện các ngoại lệ trong cơ chế trừng phạt có thể tạo ra tác động biểu tượng không nhỏ.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tag: Anh Ukraine Nga xung đột Nga Ukraine tình hình eo biển Hormuz Anh mua dầu Nga xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus
Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu
Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

Ngoại trưởng Rubio: Ukraine hiện sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic
NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic

VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga
Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga
Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga

VOV.VN - Ukraine đã công bố hình ảnh về mẫu bom lượn nội địa đầu tiên và cho biết đã sẵn sàng đưa loại vũ khí này đưa vào chiến đấu. Điều này cho thấy Kiev ngày càng chú trọng phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa nhằm đối phó với mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả của đối phương.

Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga

Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga

VOV.VN - Ukraine đã công bố hình ảnh về mẫu bom lượn nội địa đầu tiên và cho biết đã sẵn sàng đưa loại vũ khí này đưa vào chiến đấu. Điều này cho thấy Kiev ngày càng chú trọng phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa nhằm đối phó với mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả của đối phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ