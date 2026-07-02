English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 người thiệt mạng trong lễ ăn mừng Mexico vào vòng 1/8 World Cup

Thứ Năm, 11:01, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bốn người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ tại thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup. 

Theo cơ quan y tế Mexico, ba nạn nhân đầu tiên gồm hai phụ nữ 48 và 44 tuổi cùng một nam thanh niên 19 tuổi được phát hiện bất tỉnh gần tượng đài Thiên thần Độc lập (El Ángel), địa điểm tập trung đông đảo cổ động viên trong đêm 30/6. Kết quả xác định cả ba tử vong do ngạt thở. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc.

4 nguoi thiet mang trong le an mung mexico vao vong 1 8 world cup hinh anh 1
Người hâm mộ tại thủ đô Mexico City đổ ra đường sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: Reuters.

Đến sáng 1/7, cơ quan chức năng nước này cho biết thêm một nam giới khoảng 30 tuổi cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người này ban đầu lên cơn động kinh, co giật và xuất huyết tiêu hóa trước khi rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp.

Thị trưởng Mexico City cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, song cả ba nạn nhân đầu tiên đều không qua khỏi. Bà cũng kêu gọi người dân ăn mừng một cách có trách nhiệm, thận trọng và đảm bảo an toàn.

Sau chiến thắng của đội tuyển Mexico, hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố trung tâm thủ đô. Pháo hoa được bắn liên tục quanh khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập, trong khi đại lộ Paseo de la Reforma chật kín người. Theo chính quyền thành phố, khoảng 1,4 triệu người đã tham gia các hoạt động ăn mừng trong đêm 30/6. Giới chức nhiều lần kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về khu vực trung tâm nhằm giảm tình trạng quá tải, đồng thời khuyến khích tham gia các sự kiện được tổ chức tại những khu vực khác của thành phố.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mexico triệt phá đường dây lừa đảo vé World Cup trị giá gần 1,7 triệu USD
Mexico triệt phá đường dây lừa đảo vé World Cup trị giá gần 1,7 triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo bán vé World Cup 2026, trong vụ án được cho là đã chiếm đoạt gần 1,7 triệu USD từ những người hâm mộ đang săn lùng vé xem giải đấu.

Mexico triệt phá đường dây lừa đảo vé World Cup trị giá gần 1,7 triệu USD

Mexico triệt phá đường dây lừa đảo vé World Cup trị giá gần 1,7 triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo bán vé World Cup 2026, trong vụ án được cho là đã chiếm đoạt gần 1,7 triệu USD từ những người hâm mộ đang săn lùng vé xem giải đấu.

Vì sao người Mexico tổ chức Lễ hội người chết?
Vì sao người Mexico tổ chức Lễ hội người chết?

VOV.VN - Trong Lễ hội người chết, thay vì khóc thương, người Mexico ca múa và tiệc tùng ngay bên phần mộ của người đã khuất, là sự kiện ngập tràn sắc màu, âm nhạc và nụ cười.

Vì sao người Mexico tổ chức Lễ hội người chết?

Vì sao người Mexico tổ chức Lễ hội người chết?

VOV.VN - Trong Lễ hội người chết, thay vì khóc thương, người Mexico ca múa và tiệc tùng ngay bên phần mộ của người đã khuất, là sự kiện ngập tràn sắc màu, âm nhạc và nụ cười.

Mỹ cảnh báo về rủi ro an ninh tại Mexico trước giờ khai mạc World Cup 2026
Mỹ cảnh báo về rủi ro an ninh tại Mexico trước giờ khai mạc World Cup 2026

VOV.VN - Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân nước này có kế hoạch tới quốc gia láng giềng để theo dõi các trận đấu.

Mỹ cảnh báo về rủi ro an ninh tại Mexico trước giờ khai mạc World Cup 2026

Mỹ cảnh báo về rủi ro an ninh tại Mexico trước giờ khai mạc World Cup 2026

VOV.VN - Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân nước này có kế hoạch tới quốc gia láng giềng để theo dõi các trận đấu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ