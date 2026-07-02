4 người thiệt mạng trong lễ ăn mừng Mexico vào vòng 1/8 World Cup

Theo cơ quan y tế Mexico, ba nạn nhân đầu tiên gồm hai phụ nữ 48 và 44 tuổi cùng một nam thanh niên 19 tuổi được phát hiện bất tỉnh gần tượng đài Thiên thần Độc lập (El Ángel), địa điểm tập trung đông đảo cổ động viên trong đêm 30/6. Kết quả xác định cả ba tử vong do ngạt thở. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc.

Người hâm mộ tại thủ đô Mexico City đổ ra đường sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: Reuters.

Đến sáng 1/7, cơ quan chức năng nước này cho biết thêm một nam giới khoảng 30 tuổi cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người này ban đầu lên cơn động kinh, co giật và xuất huyết tiêu hóa trước khi rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp.

Thị trưởng Mexico City cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, song cả ba nạn nhân đầu tiên đều không qua khỏi. Bà cũng kêu gọi người dân ăn mừng một cách có trách nhiệm, thận trọng và đảm bảo an toàn.

Sau chiến thắng của đội tuyển Mexico, hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố trung tâm thủ đô. Pháo hoa được bắn liên tục quanh khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập, trong khi đại lộ Paseo de la Reforma chật kín người. Theo chính quyền thành phố, khoảng 1,4 triệu người đã tham gia các hoạt động ăn mừng trong đêm 30/6. Giới chức nhiều lần kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về khu vực trung tâm nhằm giảm tình trạng quá tải, đồng thời khuyến khích tham gia các sự kiện được tổ chức tại những khu vực khác của thành phố.