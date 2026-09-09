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4 núi lửa ở Indonesia đồng loạt phun trào, giới chuyên gia bác bỏ sự liên quan

Thứ Tư, 15:49, 09/09/2026
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VOV.VN - Sáng 9/9, 4 núi lửa tại Indonesia, gồm Anak Krakatau, Ile Lewotolok, Semeru và Ibu đồng loạt phun trào. Giới chuyên gia bác bỏ các thông tin sai lệch lan truyền cho rằng những đợt phun trào này có liên quan trực tiếp với nhau.

Theo báo cáo từ hệ thống ứng dụng của Trung tâm Giảm nhẹ Hiểm họa Núi lửa và Địa chất Indonesia (PVMBG), núi lửa Semeru ở Đông Java, phun trào hai lần vào lúc 0h15 và 5h11 sáng 9/9, gây động đất phun trào và sạt lở đất đá.

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Núi lửa Ibu ở Bắc Maluku, Indonesia phun trào hai lần trong sáng 9/9 (Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia)

Ở Bắc Maluku, núi lửa Ibu phun trào lúc 5h27 và 9h19, tạo cột tro bụi cao khoảng 400 mét với đỉnh núi. Tại Đông Nusa Tenggara, núi lửa Ile Lewotolok phun trào lúc 5h03, tạo cột tro bụi khoảng 500 m so với đỉnh núi.

Trong khi đó núi lửa Anak Krakatau tại eo biển Sunda tiếp tục phun trào trở lại lúc 0h47. Sau vụ phun trào hôm 5/9 đã phát tán tro bụi khiến 8 sân bay phải tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng 340.000 hành khách. Đáng chú ý, nhóm phóng viên khoảng 8 người sử dụng xuồng cao tốc tới tác nghiệp hôm 7/9 đã bị mất tích. Hiện các đội tìm kiếm liên ngành vẫn đang tiến hành rà soát các khu vực, nơi ghi nhận lần liên lạc cuối cùng của nhóm.

Trước diễn biến đồng thời của 4 núi lửa, trên mạng xã hội đã lan truyền về một hệ thống magma kết nối. Chuyên gia thảm họa Daryono, thành viên Hiệp hội Chuyên gia Thảm họa Indonesia, khẳng định các hiện tượng trên chỉ trùng hợp về thời gian. Mỗi núi lửa có buồng mắc-ma và cơ chế tích tụ áp suất riêng. Ông cũng bác bỏ suy đoán hoạt động núi lửa bị kích hoạt bằng công nghệ hoặc vũ khí. Bởi năng lượng phun trào hình thành sâu trong lớp phủ Trái đất và áp suất rất lớn trong các túi mắc-ma, vượt khả năng tác động của công nghệ nhân tạo.

Nhà chức trách Indonesia khuyến cáo cộng đồng giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chuyên môn và không tự ý đi vào các khu vực nguy hiểm; hạn chế ra ngoài hoặc sử dụng khẩu trang để phòng ngừa cácbệnh về đường hô hấp.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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