Indonesia tìm kiếm các phóng viên ảnh bị mất tích trong vụ phun trào núi lửa

Theo báo cáo của cảnh sát Indonesia, nhóm phóng viên khoảng 8 người, gồm nhiều hãng tin khác nhau, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita vào ngày 7/9, trên một chiếc xuồng cao tốc hướng tới núi lửa Anak Krakatau.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm nhóm phóng viên bị mất tích. Ảnh: Basarnas.

Lần liên lạc cuối cùng được ghi nhận từ chiếc tàu là 40 phút sau khi khởi hành, trước khi mọi tín hiệu bị mất hoàn toàn lúc 15h chiều cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ việc, Cục Cảnh sát Đường thủy (Ditpolair) thuộc Cảnh sát Khu vực Banten đã phối hợp với Basarnas và các đội tìm kiếm liên ngành tiến hành rà soát khu vực xung quanh vị trí cuối cùng được xác định của chiếc xuồng cao tốc.

Các đơn vị tìm kiếm phối hợp đã thực hiện nhiệm vụ đến 23h đêm 8/9 trước khi tạm dừng công tác. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn được nối lại hôm nay (9/9).

Hãng thông tấn ANTARA của Indonesia - có nhà báo tham gia nhóm phóng viên cho biết đang tăng cường phối hợp. Theo thông tin từ tòa soạn, nhóm phóng viên này đã được cử đi đưa tin về hoạt động của núi lửa Anak Krakatau tại vùng biển eo biển Sunda từ ngày 7/9. Tuy nhiên, tính đến tối qua, vẫn chưa thể liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong nhóm.