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6 người thương vong trong chiến dịch truy quét phiến quân ở miền Nam Thái Lan

Chủ Nhật, 10:42, 18/10/2026
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VOV.VN - Chiến dịch truy quét các đối tượng nghi là phiến quân do lực lượng chức năng Thái Lan tiến hành ngày 17/10 tại tỉnh tỉnh Narathiwat, miền Nam nước này đã khiến ít nhất 6 người thương vong. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam tiếp tục diễn biến phức tạp.

 

Theo Sở Chỉ huy tiền phương khu vực 4, thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC), chiến dịch được tiến hành sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin tình báo về một số đối tượng truy nã và nghi liên quan các vụ bạo lực đang ẩn náu tại một ngôi nhà tại xã Sri Banphot, huyện Sri Sakhon, tỉnh Narathiwat.  

6 nguoi thuong vong trong chien dich truy quet phien quan o mien nam thai lan hinh anh 1
Thành viên thuộc lực lượng bán quân sự bị thương sau cuộc đụng độ được trực thăng đưa đến Bệnh viện Naradhiwas Rajanagarindra, tỉnh Narathiwat (Nguồn: Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4)

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 17/10, khi lực lượng an ninh bao vây và tiếp cận ngôi nhà để kiểm tra, các đối tượng bên trong bất ngờ nổ súng chống trả, dẫn đến cuộc đấu súng kéo dài hơn 10 phút. Vụ đụng độ đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 thành viên thuộc lực lượng bán quân sự bị thương. Về phía các nghi phạm, nhà chức trách Thái Lan xác nhận có 3 đối tượng thiệt mạng. Giới chức cũng thu giữ 2 khẩu súng trường cùng nhiều đạn dược tại ngôi nhà.

Sau cuộc đấu súng, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh xa khu vực để bảo đảm an toàn.

Tình hình tại các tỉnh cực Nam Thái Lan, gồm Narathiwat, Pattani và Yala thời gian qua diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý hành chính các tỉnh biên giới miền Nam Thái Lan (SBPAC), từ năm 2004 đến cuối năm 2025, có hơn 10.000 vụ bất ổn an ninh, khiến gần 6.000 người thiệt mạng và hơn 13.500 người bị thương.

Trước tình hình bạo lực kéo dài, tháng 8/2026, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ tăng cường chỉ đạo trực tiếp, xem xét điều chỉnh nhân sự và phương thức triển khai nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp đồng bộ các giải pháp chính trị và quân sự nhằm từng bước khôi phục ổn định tại khu vực.

Cùng với đó, Thái Lan đang tăng cường hợp tác với Malaysia trong kiểm soát biên giới, chia sẻ thông tin tình báo và thúc đẩy đối thoại hòa bình. Ngày 17/10, Malaysia thông báo đã bổ nhiệm Trung tướng Ahmad Norihan Bin Jalal, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Malaysia làm người điều phối mới cho tiến trình hòa bình ở miền Nam Thái Lan, với kỳ vọng tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán, hướng tới giải pháp hòa bình bền vững tại khu vực.

PV/VOV-Bangkok
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