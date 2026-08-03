Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong

Trưa 2/8, tổ công tác gồm 6 cán bộ thuộc Đồn Cảnh sát huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat, Thái Lan đến làng Ban Bueng Chalam, xã Phrai Wan để thu thập thông tin phục vụ điều tra một vụ án ma túy. Trên đường trở về, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người đang tụ tập trong một căn chòi có biểu hiện khả nghi nên dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa tiếp cận hiện trường, một đối tượng bất ngờ dùng súng trường M16 nổ súng vào tổ công tác. Cuộc đấu súng sau đó khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nghi phạm đã lợi dụng địa hình phức tạp để tẩu thoát.

Lực lượng chức năng tạm giữ 3 người tụ tập tại căn chòi để phục vụ điều tra. Nguồn ThaiPBS

Ngay sau vụ việc, Tư lệnh Cảnh sát Khu vực 9, Trung tướng Piyawat Chalermsri, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng truy bắt nghi phạm. Hiện chiến dịch truy tìm tay súng vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ ít nhất 3 người có mặt tại căn chòi để phục vụ điều tra, làm rõ mối liên hệ với nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được cho là thành viên của một nhóm vũ trang hoạt động tại địa phương và đã ép những người có mặt trong căn chòi cho ẩn náu tạm thời.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan đang áp dụng thiết quân luật tại toàn bộ 13 huyện của tỉnh Narathiwat nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và đẩy mạnh chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Trước đó khoảng hai tuần, một trạm kiểm soát tại địa phương cũng bị các tay súng tấn công bằng súng và chất nổ, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 dân thường bị thương.