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Nổ mìn tự chế, xả súng ở Narathiwat (Thái Lan) khiến 18 người thương vong

Thứ Sáu, 22:22, 18/09/2026
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VOV.VN - Chiều 18/9, một vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng đã xảy ra tại huyện Sukhirin, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến 2 tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Theo Thượng tá Prapot Lomkhet, Trưởng Công an huyện Sukhirin, vụ việc diễn ra trên tuyến đường dân sinh thuộc làng Blukaying, xã Rom Sai. Chiếc xe tải chở 18 chiến sĩ Lực lượng Tình nguyện viên Quốc phòng (OrSor) đang trở về đơn vị sau khi tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống thì trúng mìn tự chế nặng khoảng 50kg giấu ở ven đường.

Sức nổ khủng khiếp đã hất văng và làm chiếc xe tải lật úp ngược, tạo ra một hố sâu 2m, rộng 3m trên mặt đường. Ngay sau vụ nổ, nhóm đối tượng tiếp tục xả súng tấn công các chiến sĩ gặp nạn. Lực lượng tình nguyện viên đã chống trả quyết liệt, buộc nhóm tấn công phải rút lui vào rừng.

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Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: PRD Narathiwat

Vụ tấn công khiến 2 chiến sĩ tử vong tại chỗ và 16 người còn lại bị thương, trong đó có 6 trường hợp bị thương rất nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sukhirin.

Cơ quan an ninh Narathiwat nhận định đây có thể là hành động trả đũa sau chiến dịch truy quét hôm 9/9 trên dãy núi Tawae, khi quân đội Thái Lan tiêu diệt hai đối tượng chế tạo bom nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, truy bắt nhóm thủ phạm và tăng cường kiểm soát an ninh toàn tỉnh Narathiwat.

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Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện SukhirinẢnh: PRD Narathiwat

Trong thời gian gần đây, tình hình an ninh tại ba tỉnh cực Nam Thái Lan (gồm Narathiwat, Pattani, Yala) tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhóm nổi dậy thường xuyên tiến hành đánh bom, phóng hỏa và phục kích lực lượng an ninh, gây thương vong cho cả binh sĩ và dân thường.

Riêng tháng 8 vừa qua, hàng chục vụ tấn công đồng loạt đã xảy ra, nhắm vào cơ sở kinh doanh và hạ tầng dân sinh, buộc chính quyền phải siết chặt kiểm soát và áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực. Chính phủ Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp, đồng thời phối hợp với Malaysia trong kiểm soát biên giới và thúc đẩy tiến trình hòa đàm với các nhóm vũ trang ly khai ở miền Nam.

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PV/VOV-Bangkok
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