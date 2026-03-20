6 quốc gia tuyên bố sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Văn bản nhấn mạnh 6 quốc gia (gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản) khẳng định “sẵn sàng đóng góp” vào các sáng kiến nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz; đồng thời lên án những hành động có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn.

Dù chưa đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể, song nhóm quốc gia này cho biết sẵn sàng tham gia vào các sáng kiến quốc tế nhằm duy trì tự do hàng hải và bảo đảm an ninh cho các tuyến vận tải chiến lược. Các phương án được đề cập có thể bao gồm tăng cường hiện diện hải quân, tổ chức tuần tra chung hoặc hỗ trợ hộ tống tàu thương mại đi qua khu vực.

Theo các nhà phân tích, động thái của 6 quốc gia không chỉ nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế cốt lõi, mà còn cho thấy nỗ lực thúc đẩy phối hợp quốc tế để kiềm chế nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Đây được xem là bước khởi đầu cho khả năng hình thành những cơ chế hợp tác an ninh đa phương chặt chẽ hơn, nếu tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.