中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

6 quốc gia tuyên bố sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 08:49, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/3, sáu quốc gia gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng phối hợp và tham gia các nỗ lực bảo vệ an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Văn bản nhấn mạnh 6 quốc gia (gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản) khẳng định “sẵn sàng đóng góp” vào các sáng kiến nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz; đồng thời lên án những hành động có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn.

6 quoc gia tuyen bo san sang gop phan bao dam an ninh eo bien hormuz hinh anh 1
6 quốc gia (gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản) khẳng định “sẵn sàng đóng góp” vào các sáng kiến nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Dù chưa đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể, song nhóm quốc gia này cho biết sẵn sàng tham gia vào các sáng kiến quốc tế nhằm duy trì tự do hàng hải và bảo đảm an ninh cho các tuyến vận tải chiến lược. Các phương án được đề cập có thể bao gồm tăng cường hiện diện hải quân, tổ chức tuần tra chung hoặc hỗ trợ hộ tống tàu thương mại đi qua khu vực.

Theo các nhà phân tích, động thái của 6 quốc gia không chỉ nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế cốt lõi, mà còn cho thấy nỗ lực thúc đẩy phối hợp quốc tế để kiềm chế nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Đây được xem là bước khởi đầu cho khả năng hình thành những cơ chế hợp tác an ninh đa phương chặt chẽ hơn, nếu tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: eo biển Hormuz an ninh hàng hải chiến sự Trung Đông chiến tranh Mỹ Iran 6 quốc gia bảo vệ eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran xem xét áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel leo thang, Iran đang cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, động thái có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và định hình lại an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này.

Ấn Độ xem xét lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tuyến vận tải eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ Tài chính Ấn Độ hôm nay (19/3) đề xuất thành lập một quỹ chuyên biệt trị giá khoảng 107 triệu đôla Mỹ (USD), để hỗ trợ các công ty bảo hiểm cung cấp “bảo hiểm rủi ro chiến tranh” cho các tàu hoạt động trên các tuyến đường đến và đi từ Ấn Độ, qua vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột ở Trung Đông.

“Pháo đài ngầm” dưới đảo Qeshm của Iran và thế trận siết chặt eo biển Hormuz
VOV.VN - Ẩn sâu dưới lòng đảo Qeshm - điểm án ngữ then chốt tại eo biển Hormuz - là mạng lưới “thành phố tên lửa” được cho là trụ cột trong chiến lược quân sự của Iran. Trong bối cảnh xung đột leo thang, hòn đảo từng yên bình này đang nổi lên như một pháo đài tiền tiêu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ